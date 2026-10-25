Descubren que las bacterias intestinales ayudan al organismo a decidir cuándo absorber los nutrientes

Las bacterias intestinales no solo ayudan a digerir los alimentos, sino que también pueden indicar al organismo cuándo es el momento de absorber los nutrientes. Así lo ha demostrado una investigación de la Universidad Carnegie Mellon (Estados Unidos), que ha identificado una conexión entre el microbioma intestinal, los ritmos biológicos y el metabolismo.

El estudio, difundido por la propia universidad, revela que determinadas bacterias utilizan los alimentos como referencia temporal y producen moléculas que envían señales a las células intestinales. Estas señales activan genes relacionados con la absorción de nutrientes y ayudan al organismo a aprovechar la comida en el momento adecuado.

"Estas bacterias no tienen acceso a la luz. En cambio, utilizan los alimentos como señal para medir el tiempo", explica Zheng Kuang, profesor asociado del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Carnegie Mellon y autor del trabajo.

Alimentos como reloj biológico

Los relojes biológicos suelen asociarse a la luz solar, que ayuda a regular los ciclos de sueño y vigilia. Sin embargo, los investigadores han descubierto que algunas de estas señales temporales también pueden proceder del intestino.

Para estudiar este mecanismo, el equipo analizó una cepa bacteriana capaz de metabolizar el fitato, un compuesto natural presente en alimentos como los frutos secos, las semillas y los cereales. Al descomponerlo, las bacterias producen moléculas que activan una proteína de las células intestinales. Esta, a su vez, pone en marcha genes responsables de la absorción de nutrientes.

De esta manera, las bacterias contribuyen a que el organismo detecte la presencia de alimento y aproveche mejor sus nutrientes. Según Kuang, esta relación se desarrolló a lo largo de millones de años de evolución, cuando conseguir suficientes calorías resultaba fundamental para sobrevivir.

Una ventaja evolutiva

Los investigadores también estudiaron las consecuencias de este mecanismo en modelos de ratón. Los resultados mostraron que las bacterias capaces de activar esta vía metabólica favorecían la acumulación de grasa cuando los animales seguían dietas ricas en calorías.

"En el pasado, esta relación nos ayudó a crecer y sobrevivir. Hoy vivimos en un entorno diferente, con acceso constante a alimentos ricos en calorías. Un sistema que antes era beneficioso ahora puede contribuir a problemas metabólicos", señala Kuang.

No obstante, los resultados proceden de modelos animales y no demuestran por sí solos que el mismo efecto se produzca en las personas. La investigación sí apunta a que las interacciones entre las bacterias intestinales y las células del organismo pueden influir en la forma en que se aprovecha la energía de los alimentos.