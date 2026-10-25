El 'efecto yo-yo' perjudica más a las personas delgadas que a los pacientes con obesidad

La fluctuación cíclica de peso, conocida popularmente como el temido efecto yoyó, no afecta a todos los organismos por igual. Una exhaustiva investigación encabezada por Norbert Stefan, del Centro Alemán de Investigación sobre la Diabetes (DZD), y Faidon Magkos, de la Universidad de Copenhague, publicada en la prestigiosa revista Nature Reviews Endocrinology, ha demostrado que las consecuencias a largo plazo dependen en gran medida de la adiposidad inicial del individuo antes de someterse a regímenes restrictivos.

Los científicos explican que la clave radica en los tejidos que se destruyen y regeneran durante cada fase del proceso. Cuando un individuo con peso estándar adelgaza de forma acusada, experimenta una pérdida de masa muscular proporcionalmente mayor que la observada en personas con exceso ponderal, lo que reduce de manera drástica su gasto energético en reposo. Al recuperar los kilos perdidos, la ganancia se compone de manera desproporcionada de tejido adiposo, lo que con el tiempo eleva paradójicamente el peligro de desarrollar obesidad si existe una predisposición genética.

Por el contrario, el trabajo arroja conclusiones tranquilizadoras para quienes ya padecen un exceso de grasa clínicamente relevante. En los pacientes con obesidad establecida, las variaciones repetidas apenas provocan alteraciones negativas adicionales sobre su estructura física a largo plazo. Los autores insisten en que el temor al efecto rebote no debe paralizar a estas personas, pues la evidencia científica disponible descarta que los intentos reiterados por reducir volumen empeoren su pronóstico metabólico.

El estudio adquiere una relevancia crítica ante la proliferación de nuevos fármacos para adelgazar, demandados con frecuencia por ciudadanos metabólicamente sanos que se guían por motivos estéticos o presiones sociales. Magkos advierte de que cerca del 30 % de quienes presentan un índice corporal normativo desea bajar de talla, recurriendo en ocasiones a terapias farmacológicas fuera de las indicaciones aprobadas.

Ante este escenario, los especialistas reclaman un riguroso criterio médico a la hora de prescribir tratamientos y subrayan la necesidad de evaluar los riesgos antes de alterar equilibrios biológicos mediante dietas innecesarias. Aunque los investigadores señalan que futuros ensayos clínicos deberán profundizar en estos mecanismos, el estudio constata que someter al cuerpo a ciclos artificiales sin justificación sanitaria entraña costes metabólicos imprevistos.