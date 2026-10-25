Huelga de médicos: cuatro paros de 72 horas entre octubre y diciembre, con las fechas y los horarios

El colectivo médico ha fijado un amplio calendario de huelga que se extenderá desde finales de octubre hasta mediados de diciembre. Tal y como detalló Manuel Llamas en La Trinchera de Llamas, "los médicos han convocado cuatro paros de 72 horas, cada uno empieza un miércoles a las 8:00 de la mañana y acaba el sábado también a las 8:00".

Las convocatorias quedan distribuidas en cuatro bloques: el primer paro se desarrollará del 28 al 31 de octubre; el segundo, del 4 al 7 de noviembre; el tercero, del 18 al 21 de noviembre, y el último, del 9 al 12 de diciembre. Dado que cada paro se prolonga durante 72 horas con inicio y fin a las 8:00 de la mañana, en la práctica el impacto asistencial afectará de lleno a tres jornadas laborables completas por cada convocatoria: miércoles, jueves y viernes, ya que el sábado tan solo queda cubierto hasta la hora limite de finalización.

De este modo, los doce días laborables alterados en la actividad de lunes a viernes serán el 28, 29 y 30 de octubre; el 4, 5 y 6 de noviembre; el 18, 19 y 20 de noviembre, y el 9, 10 y 11 de diciembre.

La huelga de la enseñanza

La protesta médica coincide en el tiempo con la huelga indefinida del sector docente en la Comunidad de Madrid. Esta convocatoria educativa está impulsada por un comité integrado por Comisiones Obreras, UGT y diversos sindicatos con las plataformas Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna.

El llamamiento abarca a unos 65.000 docentes de la enseñanza pública no universitaria, quienes reclaman incrementos salariales de 600 euros mensuales, fijar la jornada en 17 horas lectivas semanales en secundaria y Formación Profesional y 22 en primaria, reducir la ratio de alumnos por aula, adecuar la climatización de los centros y proceder a la retirada del amianto.

Ante estas exigencias, la Comunidad de Madrid ha planteado la negociación de una carrera profesional con subidas de hasta 350 euros al mes, recordando además que existe un acuerdo sindical vigente hasta el año 2028.

Noviembre, mes clave en plena antesala electoral

De los cuatro paros programados por los médicos, dos de ellos se concentran en noviembre, un mes de especial intensidad en las calles. Llamas recordó que los principales sindicatos han convocado asimismo una huelga a nivel nacional para el próximo 11 de noviembre.

A todo ello se suma la trascendencia del calendario político, enmarcado en la recta final hacia las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre. Con el inicio oficial de la campaña electoral previsto para el 13 de noviembre, la tercera cita del paro médico (del 18 al 21 de noviembre) se desarrollará en pleno periodo de campaña, antes de dar paso a la última huelga programada, que arrancará el miércoles 9 de diciembre a las 8:00 y concluirá el sábado 12 a esa misma hora.