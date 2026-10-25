Identifican las señales metabólicas del daño de los ultraprocesados en menores

El consumo de alimentos ultraprocesados se relaciona con cambios en el metabolismo de los niños desde edades tempranas. Un estudio liderado por investigadores de la Universidad Rovira i Virgili (URV) ha identificado 19 metabolitos asociados a la ingesta de estos productos en menores de entre tres y seis años y ha observado que algunos de estos cambios se relacionan con indicadores de peor salud cardiovascular.

La investigación, realizada con datos de 1.148 niños y niñas, ha detectado dos perfiles metabólicos diferenciados. Uno está vinculado principalmente al metabolismo de las grasas y se asocia con niveles más elevados de triglicéridos, insulina y glucosa en ayunas, así como con niveles más bajos de colesterol HDL, conocido como colesterol bueno. El otro, relacionado sobre todo con el metabolismo de los aminoácidos, presenta asociaciones con indicadores más favorables.

Los resultados no demuestran que los ultraprocesados sean la causa directa de estas alteraciones, pero permiten identificar señales metabólicas relacionadas con la alimentación durante los primeros años de vida.

Cambios metabólicos desde los tres años

El equipo investigador ha trabajado con participantes de la cohorte CORALS (Childhood Obesity Risk Assessment Longitudinal Study), un estudio multicéntrico que sigue durante diez años a niños de siete ciudades españolas: Barcelona, Córdoba, Pamplona, Reus, Santiago de Compostela, Valencia y Zaragoza. Su objetivo es identificar factores relacionados con el desarrollo de la obesidad infantil.

Para analizar la relación entre alimentación y metabolismo, los investigadores utilizaron cuestionarios sobre la frecuencia de consumo de alimentos y analizaron muestras de sangre de los menores. Las pruebas permitieron medir biomarcadores relacionados con distintos procesos del organismo, como las lipoproteínas, los ácidos grasos, los aminoácidos y los marcadores inflamatorios.

A partir de estos datos, identificaron 19 metabolitos asociados al consumo de ultraprocesados. Estas moléculas intervienen en las reacciones químicas del organismo, entre ellas las que permiten transformar los nutrientes y obtener energía.

"Lo relevante es que podemos detectar diferencias en el metabolismo asociadas a la alimentación cuando los niños y niñas solo tienen entre tres y seis años", ha explicado Nancy Babio, investigadora sénior del estudio e investigadora principal de CORALS.

Dos perfiles metabólicos

El primer perfil identificado está relacionado principalmente con el metabolismo de los lípidos y presenta asociaciones con niveles más elevados de triglicéridos, insulina y glucosa en ayunas, además de una menor concentración de colesterol HDL. También se vincula con una puntuación más alta de riesgo cardiovascular, que tiene en cuenta factores como la grasa corporal, el colesterol, la presión arterial y la resistencia a la insulina.

El segundo perfil, asociado al metabolismo de los aminoácidos, presenta una relación con menores niveles de adiposidad, triglicéridos, insulina y resistencia a la insulina, así como con niveles más elevados de colesterol HDL.

Los investigadores comprobaron además si estos perfiles aportaban información adicional sobre la salud cardiovascular de los menores más allá de indicadores habituales como el peso, la presión arterial o el colesterol. Al incorporarlos al modelo de análisis, la capacidad para identificar a los niños con un perfil cardiovascular menos favorable mejoró un 9,2%.

"No estamos hablando todavía de enfermedad cardiovascular, sino de señales metabólicas tempranas que nos ayudan a comprender cómo la alimentación se relaciona con la salud cardiovascular desde las primeras etapas de la vida", ha aclarado Babio.