Una de cada tres personas que sufre un ictus desarrolla afasia y pierde capacidad para comunicarse

Una de cada tres personas que sufre un ictus desarrolla afasia, un trastorno del lenguaje que puede alterar gravemente la capacidad para comunicarse. En España se estima que alrededor de 350.000 personas conviven con esta secuela, que dificulta las relaciones sociales y puede favorecer el aislamiento.

Cada año se producen en España entre 110.000 y 120.000 ictus, por lo que se calcula que aparecen unos 40.000 nuevos casos de afasia. Así lo ha advertido Irene de Torres García, médica especialista en Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (Sermef), con motivo del Día del Daño Cerebral Adquirido, que se conmemora el próximo lunes.

La afasia es una de las posibles secuelas del daño cerebral adquirido (DCA), que puede provocar alteraciones físicas, cognitivas, emocionales y del lenguaje. Aunque el ictus es su causa más frecuente, también puede aparecer tras un traumatismo craneoencefálico, un tumor, una infección o una hemorragia cerebral.

La especialista ha alertado de que la afasia puede tener consecuencias importantes en la vida cotidiana, desde dificultades para realizar actividades habituales hasta problemas para volver al trabajo o al hogar. También puede reducir la calidad de vida y aumentar la necesidad de rehabilitación.

Uno de los principales riesgos es el aislamiento social. Por ello, De Torres ha insistido en que las dificultades para expresarse no significan necesariamente que la persona tenga afectada su capacidad intelectual.

"No debe darse por hecho que quien no puede expresarse tampoco comprende", ha subrayado. Aunque algunos pacientes pueden presentar alteraciones de la memoria, la atención o la resolución de problemas, estas dificultades no deben presuponerse por el mero hecho de tener afasia.

"Evitar gritos, prisas, estigmas e infantilización" es una de las recomendaciones de la especialista. También ha defendido que se hable directamente con la persona afectada y se la mantenga involucrada en las conversaciones, en lugar de sustituirla al comunicarse con los demás.

La rehabilitación

La recuperación de la afasia no tiene por qué terminar durante el primer año tras la lesión. De Torres ha señalado que la evidencia científica respalda que los pacientes pueden seguir mejorando en fases crónicas, aunque el avance sea más lento, gracias a la capacidad del cerebro para aprender y reorganizarse.

Por ello, ha defendido tratamientos de logopedia intensivos, prolongados y adaptados a cada paciente. La fisioterapia y la terapia ocupacional también pueden formar parte del proceso cuando existen otras secuelas del daño cerebral.

La especialista ha recordado que la rehabilitación no debe limitarse a las sesiones con los profesionales sanitarios, sino que es importante practicar la comunicación a lo largo del día. "Como al aprender un idioma, la práctica continuada favorece el avance", ha explicado.