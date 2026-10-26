Detectado el virus Shamonda en vacas de Guipúzcoa tras los primeros focos en otras seis provincias

El Gobierno Vasco ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" tras confirmarse la detección del virus Shamonda en una explotación de ganado vacuno lechero ubicada en Guipúzcoa. La presencia del virus fue ratificada por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), si bien las autoridades institucionales han recordado que este patógeno presenta habitualmente síntomas leves en el ganado adulto y que, con la información disponible, el riesgo para la población general se considera "muy bajo".

A través de un comunicado, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha remarcado que no existen evidencias de transmisión del virus mediante el consumo de carne, leche o productos derivados. Asimismo, el Ejecutivo ha precisado que la situación clínica de los animales afectados se encuentra actualmente "estabilizada" y que la granja guipuzcoana permanece bajo un estrecho seguimiento de los servicios veterinarios oficiales.

El virus Shamonda afecta principalmente al ganado bovino y se transmite a través de picaduras de pequeños insectos del género Culicoides. En los ejemplares adultos genera habitualmente un cuadro clínico leve y transitorio, que puede incluir fiebre, diarrea y un descenso temporal en la producción láctea, aunque las autoridades aconsejan prestar especial atención a las hembras gestantes por los posibles efectos reproductivos.

La consejera de Agricultura, Amaia Barredo, ha indicado que el virus Shamonda no es una enfermedad incluida en la lista de enfermedades de la Unión Europea y que su detección no comporta medidas como el sacrificio de los animales o restricciones generales de movimiento, de forma que ha explicado que "la respuesta se basa en la vigilancia, la atención veterinaria de los animales afectados, la bioseguridad y el control de los insectos que transmiten el virus". Asimismo, Barredo ha puesto en valor "la constante profesionalidad de las explotaciones ganaderas y del personal veterinario, cuya colaboración ante estas situaciones siempre ha sido clave en una detección temprana y una respuesta proporcionada, coordinada y basada en criterios técnicos", añadiendo que, en este caso, "las medidas a aplicar permiten gestionar la situación sin alterar de forma significativa el funcionamiento ordinario del sector ganadero".

En Euskadi se ha informado al personal veterinario para reforzar la detección temprana y los laboratorios de Sanidad Animal han puesto a punto las técnicas de diagnóstico. Frente a esta enfermedad, se recomienda a las explotaciones supervisar diariamente a los animales y comunicar cualquier sospecha al personal veterinario; reforzar la limpieza, desinfección y desinsectación de instalaciones, vehículos y medios de transporte; aplicar medidas de control de culicoides, especialmente durante los periodos de mayor actividad vectorial; reducir las zonas con agua o materia orgánica que puedan favorecer la reproducción de estos insectos; y aislar y atender a los animales que presenten síntomas compatibles.

Se ha detectado en trece países europeos

La propagación del virus no es un hecho aislado. Desde el verano de 2026, la enfermedad se ha detectado en trece países europeos. En España, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha confirmado casos en explotaciones bovinas de Córdoba, Cantabria, Toledo, Ávila, Madrid y Girona mediante vigilancia pasiva, y las autoridades veterinarias mantienen el seguimiento de su evolución.

Por otro lado, la reciente identificación del virus en Francia en una persona con inmunodepresión grave se considera un hallazgo "excepcional". Las autoridades francesas continúan investigando la posible relación entre la infección y el cuadro clínico del paciente, sin que se haya podido establecer todavía una relación causal definitiva. El caso ha sido comunicado a la Organización Mundial de la Salud y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.