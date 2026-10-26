La Fundación IDIS avanza en su proyecto NEXO IA para impulsar la inteligencia artificial en el sector salud

La Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) continúa avanzando en su proyecto estratégico de inteligencia artificial (NEXO IA) con la puesta en marcha de NEXO IA Lab, una nueva fase de cocreación en la que participan más de 50 entidades miembro de la Fundación para identificar oportunidades de aplicación de la inteligencia artificial (IA) a lo largo del recorrido asistencial del paciente. Esta iniciativa, que recientemente ha sido reconocida en los VI Premios Ennova Health 2026 en la categoría de IA y Gestión del Dato, busca favorecer la colaboración entre los distintos actores del sector sanitario para avanzar hacia una implantación de la IA que contribuya a mejorar la calidad asistencial, la eficiencia de los procesos y la experiencia de los pacientes.

Esta nueva etapa da continuidad al análisis desarrollado durante la primera fase del proyecto, NEXO IA Start, cuyos resultados, presentados en junio, permitieron conocer el grado de madurez de la sanidad privada en la adopción de estas tecnologías. El estudio situó al sector en un nivel de madurez "en desarrollo", con un índice agregado de 59,2 puntos sobre 100, y puso de manifiesto importantes diferencias entre los distintos segmentos analizados. Entre las principales prioridades identificadas destacan la necesidad de reforzar la estrategia y la gobernanza de la IA, mejorar la calidad y la interoperabilidad del dato, favorecer su adopción por parte de los profesionales y promover iniciativas colaborativas con resultados medibles.

A partir de este diagnóstico, NEXO IA Lab busca trasladar los aprendizajes obtenidos a un proceso de trabajo conjunto, en el que las entidades participantes puedan compartir experiencias, identificar necesidades comunes y explorar casos de uso que permitan integrar la inteligencia artificial en los procesos asistenciales y organizativos.

Tres grupos de trabajo

La fase de cocreación, que se prolongará hasta junio de 2027, se estructura en tres grupos de trabajo que abordan diferentes momentos del recorrido del paciente por el sistema sanitario. Cada uno de ellos contempla una sesión presencial, dedicada al desarrollo de dinámicas colaborativas, y una reunión online posterior para compartir las conclusiones y los resultados del trabajo realizado. El primero de estos grupos, centrado en el acceso al sistema sanitario, celebró su reunión presencial el pasado 22 de septiembre. Su ámbito de trabajo se orienta a explorar cómo la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar el contacto inicial con los pacientes, facilitar su orientación dentro del sistema y optimizar los procesos de acceso a los servicios asistenciales.

El segundo grupo, dedicado al diagnóstico y tratamiento, celebrará sus reuniones entre enero y marzo de 2027. En este caso, el trabajo se centrará en identificar aplicaciones de la IA que puedan servir de apoyo a los profesionales sanitarios durante los procesos clínicos, favoreciendo su integración en los flujos de trabajo y preservando siempre el juicio clínico. Por último, el tercer grupo abordará el seguimiento y la recuperación del paciente, con sesiones previstas para los meses entre abril y junio de 2027. Su objetivo será explorar las posibilidades de la inteligencia artificial para favorecer la continuidad asistencial, anticipar riesgos y facilitar un seguimiento más proactivo y coordinado de las necesidades de los pacientes.

Uno de los elementos centrales de NEXO IA Lab es su carácter colaborativo, al reunir a organizaciones de distintos ámbitos de la sanidad privada, entre ellas grupos hospitalarios, compañías aseguradoras, industria farmacéutica, empresas de tecnología sanitaria, entidades sociosanitarias, compañías de servicios y sector bucodental. A través de este modelo de cocreación, la Fundación IDIS, con la colaboración de KPMG, pretende favorecer el intercambio de experiencias, identificar oportunidades compartidas y establecer criterios que ayuden a las organizaciones a avanzar en la aplicación de la inteligencia artificial, respetando la autonomía de cada entidad. En el marco de esta fase también está prevista la presentación de una plataforma de uso interno concebida para compartir información sobre la evolución de NEXO IA y facilitar el seguimiento de los avances del proyecto por parte de las entidades participantes.

Este enfoque responde a uno de los retos identificados durante la primera etapa: superar la fragmentación de iniciativas y favorecer que las soluciones que demuestran valor puedan consolidarse y avanzar más allá de experiencias piloto, contribuyendo a una transformación sostenida de los procesos sanitarios.

NEXO IA, reconocido en los VI Premios Ennova Health

El avance de NEXO IA coincide con el reconocimiento recibido en los VI Premios Ennova Health 2026, celebrados el pasado 1 de octubre en Madrid y organizados por Diario Médico y Correo Farmacéutico. El proyecto de la Fundación IDIS ha sido distinguido en la categoría de IA y Gestión del Dato, que reconoce iniciativas vinculadas a la aplicación de estas tecnologías y al aprovechamiento de la información en el ámbito sanitario. Este reconocimiento pone en valor el enfoque sectorial y colaborativo de NEXO IA, basado en la participación de más de 50 entidades que comparten conocimientos, capacidades y experiencias para avanzar en la incorporación de la inteligencia artificial en la sanidad privada.

Sobre IDIS

La Fundación IDIS es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo poner en valor la aportación de la sanidad privada a la sanidad de nuestro país y promover la mejora de la salud de todos los españoles. Para ello, fomenta y desarrolla todas las iniciativas que desde la sanidad privada estén encaminadas a la consecución de un óptimo nivel asistencial y sanitario de todos los sectores de la población.

En la actualidad su Patronato está integrado por 38 grupos implicados en la sanidad privada de nuestro país: AEGON, Analiza, Asisa, Axa, Ballesol, Caser, Cigna Healthcare, Clariane, Clínica Universidad de Navarra, Divina Seguros, DKV, DomusVi, DONTE GROUP, Emeis, Farmaindustria, FENIN, Grupo Hospitalario Recoletas, Grupo VIVO, Hospitales Católicos de Madrid, HM Hospitales, Hospital Perpetuo Socorro, Hospitales Universitarios San Roque, Hospiten, IMED Hospitales, MAPFRE, Nueva Mutua Sanitaria, Occident, Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Quirónsalud, Ribera Salud, SAMU Corporación, Sanitas, SegurCaixa Adeslas, Teladoc Health, Unilabs, Valdeluz, Viamed y Vithas.