La patronal de la dependencia reclama un IVA único y suelo para construir 75.000 plazas residenciales

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha presentado un decálogo de diez medidas urgentes dirigido al Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre. La organización, que preside Ignacio Fernández-Cid, reclama más financiación pública, una fiscalidad homogénea, menos trabas administrativas y nuevas medidas para afrontar la falta de profesionales y plazas residenciales.

El documento, al que ha tenido acceso Libertad Digital, plantea reformas que afectan tanto a la financiación del sistema como a las condiciones en las que trabajan las empresas del sector. La patronal considera que la atención a las personas mayores y dependientes necesita cambios estructurales para superar los problemas de financiación, las listas de espera y las dificultades para ampliar la oferta de servicios.

Una de sus principales reivindicaciones es elevar la financiación pública de la dependencia hasta el 1,8% del producto interior bruto (PIB). La FED considera que el incremento de recursos es imprescindible para garantizar una atención de calidad y reducir las demoras que sufren quienes esperan el reconocimiento de su grado de dependencia o el acceso a las prestaciones.

La organización también reclama modificar la Ley de Dependencia para unificar los criterios de concesión de grados, prestaciones y servicios mínimos en toda España. Su objetivo es reducir las diferencias territoriales que pueden provocar que personas con necesidades similares reciban ayudas distintas en función de la comunidad autónoma en la que residan.

Un IVA del 4% para todas las plazas

La reforma fiscal constituye otro de los ejes del decálogo. La FED pide extender el IVA superreducido del 4% a todas las plazas y servicios de atención a la dependencia. Actualmente, según el documento, las plazas concertadas y las prestaciones económicas vinculadas al servicio tributan a ese tipo, mientras que las plazas privadas soportan un 10%.

La patronal considera que esta diferencia perjudica a las familias que financian directamente el cuidado de sus mayores y reclama equiparar el tratamiento fiscal de todas las modalidades de atención.

En paralelo, exige que los precios públicos de concierto cubran los costes reales de los servicios. Para ello, propone derogar la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española, cuya aplicación, sostiene el sector, dificulta actualizar las tarifas de acuerdo con la evolución de los costes. La FED advierte de que el encarecimiento de los salarios, la energía y los suministros puede convertir determinadas plazas en deficitarias.

También reclama derogar o modificar el Acuerdo de Acreditación de 2022, aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales durante la etapa de Ione Belarra al frente del Ministerio de Derechos Sociales. La patronal cuestiona las exigencias sobre personal y configuración de los centros cuando no van acompañadas de financiación suficiente. El texto oficial del acuerdo puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado.

Falta de trabajadores y de plazas residenciales

La falta de profesionales es otro de los problemas que la federación quiere trasladar al próximo Ejecutivo. Entre sus propuestas figuran una campaña institucional para dignificar la figura del cuidador profesional, la incorporación de contingentes de trabajadores extranjeros formados en origen y la homologación de títulos universitarios obtenidos fuera de la Unión Europea en un plazo máximo de tres meses.

En materia de infraestructuras, la FED cifra en 75.000 las plazas residenciales que faltan en España. Para ampliar la oferta, propone liberar suelo dotacional para construir nuevas residencias y recurrir a concesiones administrativas en aquellas zonas donde la iniciativa privada no sea suficiente.

El decálogo se completa con una petición de que se agilicen de las licencias de obra y actividad, junto con la implantación del silencio administrativo positivo para evitar que la falta de respuesta de las administraciones paralice durante años nuevos proyectos.

La federación confía en que los partidos incorporen estas medidas a sus programas electorales y que el próximo Gobierno las convierta en una prioridad. El sector considera que el envejecimiento de la población hace cada vez más urgente abordar las carencias de un sistema que debe responder a una demanda creciente de cuidados.