Lo que no te cuenta la IA sobre tu memoria

La inteligencia artificial lleva poco tiempo entre nosotros y los expertos empiezan a describir algunas de las consecuencias que el uso abusivo de esta tecnología puede tener para nuestras capacidades cognitivas.

Mientras que en niños y adolescentes un uso excesivo puede limitar las oportunidades de ejercitar habilidades como la atención, el razonamiento o el pensamiento crítico, en las personas mayores estas herramientas pueden resultar útiles como apoyo cognitivo, siempre que no se produzca una automatización excesiva.

Cuando realizamos una tarea intelectual sin ayuda externa, activamos diferentes procesos cognitivos como la atención sostenida, la memoria a largo plazo, el razonamiento y las funciones ejecutivas. Recuperar conocimientos previos, establecer conexiones entre conceptos y evaluar distintas posibilidades contribuye a fortalecer estas habilidades y favorece un aprendizaje duradero. Sin embargo, los expertos describen cómo delegar sistemáticamente estas actividades en herramientas de IA puede reducir las oportunidades de ponerlas en práctica.

Si bien los médicos e investigadores hablan de que la IA nos permite descargar nuestra mente de determinadas tareas, exponen que el uso excesivo de la misma puede conllevar que dejemos de ejercitar algunas áreas del cerebro. En positivo, se sabe que la inteligencia artificial puede contribuir a desarrollar habilidades como el análisis, el contraste de información y la profundización en determinados conocimientos. Al parecer se vuelve fundamental el rol que adopta la persona durante el proceso, si utiliza la tecnología para complementar su razonamiento o si delega en ella la elaboración de respuestas y conclusiones.

Así, los expertos médicos recomiendan utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que acompañe el proceso y no como un sustituto del esfuerzo personal.

Cómo alimentar a nuestra memoria

La nutrición juega un papel fundamental en la salud cognitiva, ya que el cerebro requiere nutrientes específicos para mantener las membranas celulares, facilitar la sinapsis y protegerse del daño oxidativo.

Entre los alimentos y nutrientes que más ayudan en la preservación de la salud de nuestro cerebro están los pescados azules, ricos en ácidos grasos omega-3 (especialmente DHA), que forman parte estructural de las membranas de las neuronas y son clave para una buena comunicación celular.

Frutos secos como las nueces, almendras y semillas de calabaza aportan vitamina E (un potente antioxidante que combate el estrés oxidativo) y minerales como el zinc y el magnesio, esenciales para la transmisión nerviosa.

Los frutos del bosque como los arándanos, las fresas y las moras contienen flavonoides, compuestos antioxidantes que han demostrado mejorar la memoria y retrasar el deterioro cognitivo, mientras que las espinacas, el brócoli y las acelgas aportan ácido fólico (vitamina B9) y otros nutrientes que ayudan a disminuir los niveles de homocisteína, protegiendo la salud cerebral.

Una dieta equilibrada es la base para mantener una buena memoria, mientras que suplementos específicos como Memorplus de MundoNatural actúan como un apoyo complementario gracias a sus extractos de plantas seleccionadas para la función intelectual. Memorplus de MundoNatural contiene la bacopa, la ashwagandha, la huperzia y la vinca, que ayudan a mejorar las capacidades intelectuales, reduciendo el impacto de la fatiga sobre la función cognitiva. Además, su contenido en ácido pantoténico contribuye directamente al rendimiento intelectual normal.

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