Descubren que una diminuta araña australiana también experimenta la fase REM

Hasta ahora se consideraba que el descanso complejo, caracterizado por una actividad cerebral intensa y sacudidas oculares bruscas, era una cualidad prácticamente restringida a los mamíferos y a las aves. Sin embargo, una investigación encabezada por las biólogas Nadja Geiger y Daniela Rößler, adscritas al Instituto de Biología Organísmica de la Universidad de Bonn, en Alemania, ha revelado que la especie Portia fimbriata –un diminuto arácnido oriundo de Australia– también experimenta un estado equivalente a la fase REM. El trabajo, difundido en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), abre nuevas vías sobre el origen y la evolución del reposo en el reino animal.

Pese a que en su madurez apenas iguala el tamaño de una moneda, este invertebrado destaca en la naturaleza por sus extraordinarias capacidades cognitivas y su asombrosa pericia depredadora sobre otros miembros.

Entre sus tácticas habituales de caza sobresale el aprendizaje complejo: imita de forma deliberada las vibraciones sutiles producidas por presas atrapadas para engañar a las arañas tejedoras y asaltarlas en su propio terreno. Esta agudeza para procesar estímulos sensoriales llevó a los expertos a plantearse si un organismo con semejantes facultades requería también un descanso estructurado en varias etapas.

El equipo monitorizó a varios sujetos en habitáculos controlados durante días y noches. Los científicos sometieron a los ejemplares a variaciones de iluminación continua –tanto en penumbra absoluta como bajo iluminación constante– para corroborar si mantenían ritmos biológicos autónomos. El experimento demostró que Portia fimbriata cumple los patrones propios de los vertebrados: presenta control circadiano interno, evidencia falta de reactividad motora y experimenta una notable recuperación compensatoria tras ser perturbada.

Al confirmarse que una estructura nerviosa mucho más modesta presenta un ciclo bifásico de descanso, se cuestiona la noción tradicional de que estas fases cerebrales pertenecen únicamente a animales evolutivamente más complejos. Por ello, los investigadores han instado a la comunidad científica a ampliar el estudio del descanso neurológico hacia especies no tradicionales, superando las limitaciones impuestas por los modelos de laboratorio habituales.