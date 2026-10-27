II Foro Sanidad de Libertad Digital: los retos del sistema sanitario y las propuestas para afrontarlos

Libertad Digital celebra el próximo martes 3 de noviembre el II Foro de Sanidad, un encuentro que reunirá en el Auditorio Cremades & Calvo-Sotelo de Madrid (calle Jorge Juan, 30) a responsables de la Comunidad de Madrid y a algunos de los principales actores del sector sanitario para analizar los grandes retos del sistema y las soluciones que ofrece la colaboración público-privada.

La jornada, que comenzará a las 8:45 horas con la recepción de asistentes y se prolongará hasta las 12:30, parte de una premisa clara: el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, las listas de espera, la escasez de profesionales y la irrupción de la inteligencia artificial obligan a dejar atrás la falsa dicotomía entre sanidad pública y privada. Los problemas de la sanidad española solo tienen solución si ambos sectores dejan de verse como adversarios y empiezan a actuar como socios.

El momento no puede ser más oportuno. La demanda asistencial crece año tras año empujada por una población cada vez más longeva y con más enfermedades crónicas, mientras los presupuestos públicos y las plantillas de profesionales no avanzan al mismo ritmo. Las consecuencias las conocen bien los pacientes: esperas prolongadas para una consulta con el especialista o una intervención, y servicios de urgencias y centros de salud sometidos a una presión constante. El foro quiere ir más allá del diagnóstico y poner sobre la mesa propuestas concretas.

Ese es el sentido de reunir en un mismo escenario a la Administración y a las empresas. Aseguradoras, distribuidores, farmacéuticos, industria e instituciones públicas forman parte de un mismo sistema, y la experiencia demuestra que cuando cooperan —con conciertos estables, con innovación compartida, con datos que fluyen entre unos y otros— el beneficiario último es el paciente. La periodista de Libertad Digital Leticia Vaquero dará la bienvenida a los asistentes y conducirá el foro, que se articula en torno a entrevistas con los protagonistas.

La apertura de honor correrá a cargo de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que será entrevistada por Ignacio Balboa, médico cirujano y colaborador de esRadio Galicia. La región es la que más ha apostado en España por la colaboración público-privada en la gestión sanitaria, y la consejera abordará las prioridades de su departamento y la respuesta a la creciente demanda asistencial.

Madrid se ha convertido en uno de los principales laboratorios de la colaboración público-privada en la gestión sanitaria en España, un modelo que la consejería defiende como una herramienta para ampliar la capacidad del sistema y mejorar la respuesta al ciudadano sin renunciar a la universalidad de la asistencia.

Listas de espera y distribución farmacéutica

A continuación, el consejero delegado de ASISA, Enrique de Porres, analizará con Ignacio Balboa los modelos eficientes de gestión y el papel de la colaboración público-privada como respuesta a las listas de espera y a las demandas del Sistema Nacional de Salud. Con cientos de miles de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, la integración estable de la capacidad del sector privado es uno de los debates más relevantes de la sanidad española.

La sesión propone una tercera vía entre la denuncia política y la resignación presupuestaria: analizar cómo la capacidad instalada del sector privado —hospitales, clínicas y centros de diagnóstico— puede integrarse de forma sistemática, y no meramente coyuntural, en la atención a la demanda que la red pública no alcanza a cubrir. ¿Qué modelos de concierto funcionan? ¿Qué barreras administrativas los lastran? ¿Cuánto cuesta realmente derivar a un paciente frente al coste de mantener una lista de espera crónica? Son preguntas que interpelan directamente a las comunidades autónomas, titulares de la gestión sanitaria, y que la visión de una gran aseguradora, con datos y experiencia operativa, puede ayudar a responder.

El presidente de Cofares, Eduardo Pastor, explicará después, en conversación con Leticia Vaquero, las iniciativas con las que la distribución farmacéutica contribuye a la salud pública: la garantía de abastecimiento de medicamentos en todo el territorio, también en el medio rural, y el valor de la red de farmacias como primer punto de contacto del ciudadano con el sistema.

La distribución es el eslabón menos visible del sistema sanitario y, a la vez, uno de los más críticos. La pandemia dejó en evidencia la dependencia de España de cadenas de suministro externas y la importancia de contar con una red logística propia, robusta y capaz de responder a situaciones de tensión y desabastecimiento. Pastor abordará también el potencial de la farmacia comunitaria como aliada de la atención primaria, un ejemplo de colaboración público-privada que funciona a diario, aunque rara vez ocupe el centro del debate.

Profesionales, innovación e inteligencia artificial

Tras la pausa café, el vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), José Manuel Becerra, abordará el papel de los profesionales de la salud ante los grandes retos del sistema: los cambios demográficos, el envejecimiento, la cronicidad y el seguimiento de los nuevos tratamientos.

Los profesionales sanitarios son mucho más que ejecutores de la asistencia: son la pieza que determina si el sistema se adapta a la nueva realidad o se colapsa. La sesión pondrá el foco en el farmacéutico como profesional de proximidad, con un papel creciente en el seguimiento de pacientes crónicos y polimedicados, en la adherencia a los tratamientos, en la prevención y en la descarga de la atención primaria. Cómo aprovechar mejor la red de farmacias y qué coordinación hace falta entre farmacia, centro de salud y hospital serán algunas de las cuestiones sobre la mesa.

La innovación tendrá su espacio con el director general para España de Moderna, Pablo Álvarez, que hablará con Ignacio Balboa sobre la importancia de la innovación farmacéutica y las barreras que todavía retrasan la llegada de nuevos medicamentos a los pacientes españoles.

El acceso a los nuevos tratamientos es una de las preocupaciones recurrentes del sector. El tiempo que transcurre entre la autorización de un medicamento innovador en Europa y su llegada efectiva al paciente español, así como las diferencias entre comunidades autónomas, son señalados con frecuencia como un lastre para el sistema y para la competitividad de la investigación biomédica en España.

España figura entre los principales mercados farmacéuticos de Europa, pero la industria lleva años advirtiendo de que el sistema de fijación de precios y la demora en la financiación alejan al país de los estándares de sus socios. La pandemia demostró el valor de la innovación biomédica, con el desarrollo de vacunas de ARN mensajero en tiempo récord, y abrió un debate sobre la I+D y la soberanía industrial en salud que va mucho más allá del precio de los medicamentos: ¿qué significa realmente que un tratamiento sea coste-efectivo y cómo se acelera su llegada al paciente sin comprometer la sostenibilidad del sistema?

Cerrará la jornada la directora general de Salud Digital de la Comunidad de Madrid, Nuria Ruiz Hombrebueno, que explicará a Leticia Vaquero cómo la inteligencia artificial y la digitalización están mejorando ya la atención sanitaria, desde el diagnóstico precoz hasta el seguimiento de pacientes crónicos.

Mientras la historia clínica digital plenamente interoperable sigue siendo una tarea pendiente en buena parte del territorio, la telemedicina se ha consolidado como canal asistencial y la inteligencia artificial empieza a aplicarse en el diagnóstico y en la gestión. La sesión abordará la brecha entre el potencial tecnológico disponible y la velocidad real de adopción, con una pregunta de fondo: quién debe liderar y financiar la transformación digital de la sanidad pública, en un ámbito especialmente delicado porque involucra datos sensibles, infraestructuras críticas y decisiones clínicas.