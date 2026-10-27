La inteligencia artificial vincula el colesterol LDL al riesgo de sufrir arritmias en diabéticos

Un equipo internacional en el que participa la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), junto a la Universidad de Ioánina de Grecia, ha descubierto que el colesterol LDL actúa como un marcador determinante en la aparición de arritmias en pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2.

La investigación, desarrollada en el marco del proyecto europeo GATEKEEPER, se apoyó en técnicas de aprendizaje automático para cruzar parámetros médicos y registrar comportamientos biológicos cotidianos. Durante un periodo continuado de seis meses, los participantes emplearon diversos dispositivos portátiles –sensores inteligentes y medidores biométricos– destinados a recopilar de forma continua tanto los niveles glucémicos como las alteraciones del pulso en sus propios domicilios.

Los datos recogidos sirvieron para entrenar modelos predictivos avanzados, en particular algoritmos de clasificación como Random Forest y Gradient Boosting. Según ha detallado Laura López, investigadora del grupo Life Supporting Technologies de la UPM, el objetivo principal radica en "identificar las características que tienen relaciones estadísticamente significativas con la aparición de eventos arrítmicos" para facilitar "estrategias de tratamiento más enfocadas y planes de manejo de arritmias personalizados para esta población vulnerable".

Colesterol 'bueno' y colesterol 'malo'

Existen dos grandes tipos de partículas que transportan el colesterol por la sangre: la lipoproteína de baja densidad (LDL) y la lipoproteína de alta densidad (HDL). Se las suele denominar colesterol malo y bueno, respectivamente, por las tareas que cada una de ellas realiza en el organismo. La suma de estas lipoproteínas da como resultado el colesterol total.

La LDL o colesterol malo se encarga de transportar el colesterol desde el hígado al resto del cuerpo. Cuando su concentración en sangre es demasiado elevada, se deposita en forma de placas en las paredes de las arterias, obstruye la circulación y, así, aumentan las posibilidades de sufrir un ataque cardíaco. Controlar sus niveles es esencial para la salud cardiovascular, y esto se puede lograr mediante cambios en la dieta, actividad física y, en algunos casos, medicación.

se encarga de transportar el colesterol desde el hígado al resto del cuerpo. Cuando su concentración en sangre es demasiado elevada, se deposita en forma de placas en las paredes de las arterias, obstruye la circulación y, así, aumentan las posibilidades de sufrir un ataque cardíaco. Controlar sus niveles es esencial para la salud cardiovascular, y esto se puede lograr mediante cambios en la dieta, actividad física y, en algunos casos, medicación. La HDL o colesterol bueno se encarga de retirar el colesterol de las paredes arteriales y lo lleva nuevamente al hígado, donde es procesado y, eventualmente, eliminado. Por lo tanto, contribuye a reducir la propensión a las enfermedades cardiovasculares y es deseable que se mantenga en valores altos.

Alimentos que bajan el colesterol

¿Qué alimentos son buenos para bajar el colesterol? Fundamentalmente, los que contienen una alta cantidad de fibra soluble y pectina, y aquellos ricos en ácidos grasos poliinsaturados, como el omega-3, estanoles y esteroles, y antocianinas.

Aguacate: Se ha llegado a afirmar que disminuye los niveles de colesterol en sangre entre un 9 y un 45%.

Se ha llegado a afirmar que disminuye los niveles de colesterol en sangre entre un 9 y un 45%. Frutos secos: Las nueces, pistachos y almendras reducen el colesterol malo y aumentan el bueno, por eso es recomendable su consumo diario.

Las nueces, pistachos y almendras reducen el colesterol malo y aumentan el bueno, por eso es recomendable su consumo diario. Cereales integrales: La avena es uno de los cereales más eficaces para reducir los niveles de LDL, y también es conveniente consumir arroz, pan y pasta integrales.

La avena es uno de los cereales más eficaces para reducir los niveles de LDL, y también es conveniente consumir arroz, pan y pasta integrales. Legumbres: La soja, las lentejas o los guisantes son ricos en fibra y ayudan a disminuir la absorción del colesterol malo.

La soja, las lentejas o los guisantes son ricos en fibra y ayudan a disminuir la absorción del colesterol malo. Verduras: Las verduras, como las espinacas o el brócoli, favorecen la eliminación del colesterol por parte de los intestinos.

Las verduras, como las espinacas o el brócoli, favorecen la eliminación del colesterol por parte de los intestinos. Pescados grasos: El salmón, la caballa, el arenque y las sardinas son ricos en ácidos grasos omega-3, que pueden reducir los triglicéridos y mejorar la salud del corazón.

El salmón, la caballa, el arenque y las sardinas son ricos en ácidos grasos omega-3, que pueden reducir los triglicéridos y mejorar la salud del corazón. Aceite de oliva: El componente principal de la dieta mediterránea también puede ayudarnos a controlar los niveles de colesterol.

Consejos para controlar los niveles de LDL

Mejorar la alimentación: La dieta es fundamental para mantener el colesterol LDL bajo control. Es importante saber que se recomienda limitar el consumo de grasas saturadas y trans, que se encuentran en alimentos procesados, frituras y carnes grasas. Lo mejor es optar por grasas saludables como las monoinsaturadas y poliinsaturadas, presentes en el aceite de oliva, aguacate, frutos secos y pescado. Además, aumentar la ingesta de fibra soluble, presente en frutas, verduras, legumbres y avena, contribuye a que el organismo elimine el colesterol LDL del sistema.

La dieta es fundamental para mantener el colesterol LDL bajo control. Es importante saber que se recomienda limitar el consumo de grasas saturadas y trans, que se encuentran en alimentos procesados, frituras y carnes grasas. Lo mejor es optar por grasas saludables como las monoinsaturadas y poliinsaturadas, presentes en el aceite de oliva, aguacate, frutos secos y pescado. Además, aumentar la ingesta de fibra soluble, presente en frutas, verduras, legumbres y avena, contribuye a que el organismo elimine el colesterol LDL del sistema. Evitar las grasas trans: Si bien se debe regular el consumo de grasas de origen animal como la manteca, es conveniente restringir las trans de la dieta diaria, ya que ingerir solamente 5 gramos de ellas puede aumentar un 25% el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Como son muy utilizadas por la industria alimentaria por su bajo costo y su capacidad para prolongar la vida útil de los productos, es recomendable prestar suma atención a las etiquetas y verificar su composición antes de decidir cuáles adquirir.

Si bien se debe regular el consumo de grasas de origen animal como la manteca, es conveniente restringir las trans de la dieta diaria, ya que ingerir solamente 5 gramos de ellas puede aumentar un 25% el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Como son muy utilizadas por la industria alimentaria por su bajo costo y su capacidad para prolongar la vida útil de los productos, es recomendable prestar suma atención a las etiquetas y verificar su composición antes de decidir cuáles adquirir. Realizar ejercicio regularmente: La actividad física no solo fortalece el corazón, sino que también ayuda a elevar el colesterol HDL o 'bueno', que tiene un efecto protector. Por este motivo, se recomienda realizar al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada por semana, como caminar, nadar o andar en bicicleta. El ejercicio también ayuda a reducir el peso corporal, otro factor que influye en los niveles de colesterol.

La actividad física no solo fortalece el corazón, sino que también ayuda a elevar el colesterol HDL o 'bueno', que tiene un efecto protector. Por este motivo, se recomienda realizar al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada por semana, como caminar, nadar o andar en bicicleta. El ejercicio también ayuda a reducir el peso corporal, otro factor que influye en los niveles de colesterol. Bajar de peso: Tener algunos kilos de más, aunque sean pocos, contribuye al colesterol alto. Por ello, es importante realizar pequeños cambios en el día a día. Por ejemplo, si se consumen muchas bebidas azucaradas será mejor reemplazarlas por agua del grifo. Si bien se pueden comer palomitas de maíz o pretzels como bocadillo, conviene no perder de vista las calorías. Si apetece algo dulce, se puede probar con sorbetes o dulces con poco o nada de grasa. Otra de las cosas para bajar de peso es incorporar más actividad a la rutina diaria, como usar las escaleras en lugar de tomar el ascensor o estacionar más lejos de la oficina.

Tener algunos kilos de más, aunque sean pocos, contribuye al colesterol alto. Por ello, es importante realizar pequeños cambios en el día a día. Por ejemplo, si se consumen muchas bebidas azucaradas será mejor reemplazarlas por agua del grifo. Si bien se pueden comer palomitas de maíz o pretzels como bocadillo, conviene no perder de vista las calorías. Si apetece algo dulce, se puede probar con sorbetes o dulces con poco o nada de grasa. Otra de las cosas para bajar de peso es incorporar más actividad a la rutina diaria, como usar las escaleras en lugar de tomar el ascensor o estacionar más lejos de la oficina. Evitar el tabaquismo y limitar el alcohol: Fumar reduce el colesterol HDL, que ayuda a eliminar el colesterol LDL de las arterias, por lo que dejar de fumar mejora los niveles de colesterol en general. Por otro lado, consumir alcohol en exceso puede aumentar los triglicéridos, un tipo de grasa en sangre que, junto con el colesterol alto, eleva el riesgo de problemas cardíacos.

Las conclusiones confirman que los niveles elevados de la lipoproteína de baja densidad representan la variable de mayor relevancia para anticipar incidentes cardíacos en este perfil de pacientes. Junto a esta alteración metabólica, el análisis estadístico detectó una correlación destacada en el índice cintura-cadera y en las métricas extraídas del cuestionario de calidad de vida EuroQoL-5D-5L.

Los responsables del trabajo científico defienden que estos hallazgos deben incorporarse a la práctica médica habitual. En palabras de López, las mediciones continuas de LDL "podrían incorporarse en calculadoras de riesgo arrítmico específicas para el paciente o utilizarse como umbrales para iniciar terapias de reducción de lípidos de forma agresiva", un avance que optimizaría la prevención coronaria mediante pautas terapéuticas individualizadas.