La operación de cataratas del Rey abre las dudas sobre la recuperación: la luz, las gafas oscuras y el acompañante

La operación de cataratas del Rey llegó el lunes 26 de octubre de 2026 a Es la Mañana de Federico, de esRadio. Al repasar el fin de semana de los Premios Princesa de Asturias, contó que al Rey le han operado de cataratas, no sabíamos nada (escúchalo en esRadio).

La noticia llevó la conversación a la recuperación tras la cirugía. El presentador, Federico, habló desde su experiencia personal. Hubo dudas que en el estudio nadie pudo resolver.

¿Hace falta ir acompañado?

Lo primero que llamó la atención en la mesa fue quién estaba con el Rey. Según explicó Isabel González, la presentadora de la Crónica Rosa, ya estaban en casa la reina Letizia, la reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Federico preguntó: "¿Solo?".

El presentador no puso en duda la elección del centro, que en el audio no se nombra. Señaló que "esa es una clínica famosísima desde hace más de un siglo, pero hombre, ¿qué menos que alguien te acompañe, no?". También recordó que el propio Rey había dicho después de la intervención que ya veía bien: "Y luego he visto que el Rey dice: 'Ahora veo bien'".

La luz que entra "al fondo"

Federico contó que acababa de pasar por una clínica oftalmológica. "Yo que vengo de Rementería", dijo, y citó a "la doctora López Vallejo y otras doctoras de Rementería". A partir de ahí describió lo que, según él, ocurre al retirar la catarata.

"Cuidado, porque cuando te quitan una catarata de pronto la luz entra al fondo, porque todas esas telarañas que había y de pronto la luz entra al fondo y te duele", explicó. Isabel resumió la sensación con una pregunta, "Te ofende, ¿no?", y el presentador fue más allá: "No es que te ofende, es que te agrede".

Son las impresiones de un paciente y no las de un médico. El programa no contó con ningún oftalmólogo en ese tramo.

¿Se puede viajar en avión?

La duda práctica la planteó Isabel al hablar de la familia real. Pensaba que la reina y sus hijas podían haber estado con el rey y haberse marchado antes, pero reconoció: "Nunca me han operado de cataratas, pero no sé si se puede viajar en avión o no se puede viajar". Y añadió: "No lo sé, no lo tengo claro".

En el programa nadie resolvió la pregunta. Federico habló, aparte de las clínicas, y del acompañante a la operación, de las 24 h de ceguera que genera esta operación.

Gafas oscuras en un acto público

La preocupación del presentador era la agenda del rey. Imaginó la escena en un acto oficial: "imagínate que el rey esté inaugurando algo que da y y hace así". Y le dirigió un consejo directo ante la posibilidad de que cambiara pronto las gafas oscuras por unas normales: "Ni se le ocurra, señor, ¡ni se le ocurra!".

Isabel recordó que el Rey tenía un compromiso esa misma tarde. "Pues no sé a qué hora es la inauguración esta tarde de las academias reales, pero creo que es hacia las 6:00", señaló. También apuntó que a lo mejor han aprovechado el cambio de hora para que el acto fuera ya de noche.

"No ha visto la luz desde el Génesis"

Federico volvió sobre la explicación de por qué molesta tanto la luz tras la intervención. "Porque claro, es que aquello estaba tupido, tapado, y de pronto llega la luz al fondo, que no ha visto la luz desde el Génesis, imagínate", dijo.

Para la inauguración de esa tarde, su recomendación fue sencilla: "Yo mientras él vaya con gafas negras ya está".