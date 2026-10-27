Lo que realmente funciona en materia de recuperación muscular

Un nuevo estudio liderado por investigadores de Reino Unido, Francia, Países Bajos y Emiratos Árabes Unidos, dirigidos por la Universidad del Este de Londres, ha estudiado y concluido que la inmersión en agua fría no ofrece tantos beneficios como se pensaba en materia de recuperación muscular.

De hecho, según los datos obtenidos en un estudio en el que participaron casi medio centenar de personas, se llegó a la conclusión de que las terapias de calor ofrecieron iguales o mejores beneficios que el frío.

El triunvirato de la recuperación muscular

La clave para una recuperación muscular óptima no radica en un único truco mágico, sino en una estructura piramidal. Los deportistas de élite basan su recuperación en tres pilares innegociables: sueño, nutrición e hidratación. Cuando el cuerpo se somete a un esfuerzo extremo, sufre microlesiones moleculares, acumulación de desechos metabólicos y un gran estrés en el sistema nervioso. Ninguna tecnología de miles de euros puede sustituir los procesos biológicos naturales.

Sueño profundo y ampliado es quizás la mejor de las herramientas para recuperar el músculo. Durante el sueño se libera la mayor cantidad de hormona del crecimiento, crucial para reparar los tejidos dañados. Los atletas de élite suelen dormir entre 8 y 10 horas, protegiendo su descanso de las pantallas de luz azul antes de acostarse para maximizar la melatonina.

Como segundo pilar estaría la hidratación específica. Y es que no basta con beber agua sino que hay que hacerlo sabiendo que habría que reponer 1,5 litros de líquido por cada kilo de peso perdido durante la actividad, añadiendo electrolitos esenciales —sodio y potasio— para restablecer el equilibrio celular.

Por último, la alimentación de precisión puede rellenar las despensas para recobrar la energía muscular y facilitar la recuperación. Consumir una combinación de carbohidratos de absorción rápida y proteínas de alto valor biológico en las primeras dos horas post-entrenamiento es crucial. Los deportistas de resistencia suelen usar una proporción 4:1 (4 gramos de carbohidratos por cada gramo de proteína) para reponer el glucógeno y frenar la degradación muscular al mismo tiempo.

Dentro de la nutrición cada vez toma mayor protagonismo la suplementación que activa la recuperación de no solo el músculo, sino también de otras estructuras como los tendones o cartílagos. Todos ellos comparten en su estructura el colágeno. Una proteína que, para entender cómo funciona, no debemos ver tanto como un combustible para el músculo, sino como el pegamento y la armadura que sostiene toda nuestra estructura corporal.

Colacell Antiox de Mundo Natural destaca por no ofrecer solo colágeno, sino por rodearlo de una "red de soporte" para potenciar su asimilación y protegerlo. Utiliza colágeno hidrolizado puro de alta biodisponibilidad. Al estar ya fragmentado, tu cuerpo lo absorbe por encima del 90%, garantizando que los aminoácidos lleguen rápido a los tejidos.

El gran acierto de su fórmula es la inclusión de antioxidantes como el resveratrol y los polifenoles de la uva y la granada. Estos compuestos bloquean las colagenasas, que son las enzimas responsables de destruir el colágeno de tu cuerpo debido al estrés y la edad. Además, contiene vitamina C —esencial para que tu cuerpo fije el colágeno—, bambú —que aporta silicio orgánico para dar firmeza y estructura—, ácido hialurónico para la hidratación de los tejidos, y MSM (metilsulfonilmetano), un compuesto de azufre biológico excelente para mitigar la inflamación articular.