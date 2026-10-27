Sanidad alerta de la presencia de cristales en un pudin de Arla Protein vendido en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la posible presencia de fragmentos de cristal en un pudin de la marca Arla Protein distribuido en España. La distribución inicial del producto afectado alcanza casi todo el territorio nacional, por lo que las autoridades sanitarias han trasladado la advertencia a las comunidades autónomas para comprobar que se retira de los canales de comercialización.

El producto implicado es el Vanilla cookie flavour pudding, un pudin con sabor a vainilla y galleta que se comercializa en un envase de unos 200 gramos. La Aesan recomienda a los consumidores que tengan en casa unidades del lote afectado que se abstengan de consumirlas.

El pudin afectado y el número de lote

La alerta se refiere a un producto concreto de la marca Arla Protein. Según la información difundida por la Aesan, el alimento afectado se identifica con los siguientes datos:

Producto: Vanilla cookie flavour pudding.

Vanilla cookie flavour pudding. Marca: Arla Protein.

Arla Protein. Presentación: bote de aproximadamente 200 gramos.

bote de aproximadamente 200 gramos. Número de lote: ES26271001.

ES26271001. Origen: Dinamarca.

Estos datos permiten identificar las unidades incluidas en la advertencia. La alerta no se refiere de forma general a todos los productos de la marca, sino al pudin identificado con el número de lote señalado por las autoridades sanitarias.

Los consumidores que tengan este alimento en su domicilio deben comprobar la información del envase y verificar si coincide con la identificación facilitada por la agencia. Si se trata del lote afectado, la recomendación oficial es no consumirlo.

La alerta llega desde de Dinamarca

La Aesan ha recibido la notificación a través de las autoridades sanitarias danesas, que han comunicado la incidencia mediante la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff).

Este sistema permite intercambiar información entre las autoridades competentes cuando se detectan riesgos relacionados con alimentos o piensos dentro del mercado europeo. En este caso, la comunicación advierte de la posible presencia de fragmentos de cristal en el pudin distribuido en España.

La información disponible no precisa cuántos envases pueden estar afectados ni detalla las circunstancias en las que se habría producido la posible contaminación. La advertencia se centra en identificar el producto y evitar que los consumidores ingieran las unidades incluidas en la alerta.

Distribución en casi todo el territorio nacional

Según los datos comunicados a la Aesan, la distribución inicial del producto se ha realizado en casi todo el territorio nacional. La agencia ha trasladado la información a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri).

El objetivo de esta comunicación es que las autoridades autonómicas comprueben la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. De este modo, la actuación se dirige tanto a localizar las unidades que puedan seguir a la venta como a evitar que lleguen a los consumidores.

La información difundida por la agencia no identifica establecimientos concretos ni detalla las cadenas de supermercados en las que se habría comercializado el pudin. Por tanto, no es posible atribuir la distribución del lote afectado a supermercados específicos a partir de los datos facilitados en la alerta.

Qué deben hacer los consumidores

La principal recomendación de la Aesan es clara: quienes tengan en casa el producto incluido en la alerta no deben consumirlo si corresponde al lote afectado.

La posible presencia de fragmentos de cristal es el motivo de la advertencia y de las medidas de retirada comunicadas a las comunidades autónomas. Por ello, conviene revisar la denominación del producto, la marca y, especialmente, el número de lote que aparece en el envase.

La alerta se limita a la información comunicada por las autoridades sanitarias y no aporta datos sobre posibles lesiones o incidentes relacionados con el consumo del producto.