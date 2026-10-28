Qué hay detrás de las ojeras y bolsas y cómo tratarlo

¿Te has mirado alguna vez al espejo tras una noche de descanso reparador y te has preguntado por qué sigues mostrando un rostro fatigado? La respuesta no siempre reside en la falta de sueño, sino en los complejos procesos biológicos que ocurren justo debajo de nuestros ojos. Comprender la diferencia entre bolsas y ojeras, así como su origen exacto, es el primer paso indispensable para aprender a cuidarlas adecuadamente.

La zona del contorno ocular es una de las más delicadas del cuerpo humano, y las alteraciones que percibimos en ella responden a distintas causas fisiológicas:

Retención de líquidos: provoca una hinchazón variable que suele ser mucho más evidente al despertar debido a la postura horizontal mantenida durante la noche.

Acumulación de grasa: con el paso de los años, la grasa natural que amortigua y rodea el ojo puede desplazarse hacia adelante, formando bolsas estructurales de carácter persistente.

Pigmentación y vasos sanguíneos: las ojeras no son uniformes; pueden presentarse en tonos marrones, rojizos o azulados debido a la visibilidad de los pequeños vasos sanguíneos o a la acumulación de pigmento. Las sombras que genera el propio relieve del rostro también acentúan este efecto.

Pérdida de elasticidad: un factor biológico menos conocido es la glicación, un proceso celular que resta flexibilidad al colágeno de la piel, debilitando la estructura de la zona.

Ciencia cosmética de vanguardia

La investigación dermatológica ha desarrollado soluciones específicas como el contorno de ojos Mediterraneus Posidonia de MundoNatural, diseñado bajo una inspiración mediterránea y fundamentado en dos tecnologías clave.

Por un lado, incorpora Unisooth EG 28, un complejo que combina derivados activos del ácido gálico con una potente acción antioxidante y calmante.

Por otro lado, cuenta con NovHyal, una tecnología de pro-relleno cosmético orientada a favorecer la síntesis de glucosaminoglicanos (GAG). Estos componentes son fundamentales para retener la hidratación profunda y mejorar la calidad estructural y el aspecto de la piel.

El enfoque In & Out: cuidado integral

La tendencia actual en el cuidado de la piel aboga por abordar el bienestar desde una doble perspectiva: desde fuera y desde dentro. Combinar la aplicación de un cosmético tópico con el apoyo nutricional potencia los resultados globales.

En este sentido, complementos alimenticios como Enzivita Antiox —de MundoNatural— aportan una carga de ingredientes de alto interés antioxidante, tales como el glutatión reducido, la catalasa y el SOD (superóxido dismutasa). Estos nutrientes protegen las células del daño oxidativo y actúan de forma sinérgica con la rutina cosmética externa.