Sanidad alerta de la retirada de un blanqueador dental en Temu por exceso de peróxido

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), organismo adscrito al Ministerio de Sanidad, ha emitido una orden de retirada del mercado y recuperación de un cosmético bucal tras constatar que sus componentes vulneran gravemente las directrices comunitarias de seguridad. El artículo afectado es el blanqueador comercializado bajo el nombre Smilekit Teeth Whitening pen, distribuido a través de la conocida plataforma de comercio electrónico Temu.

La actuación se centra en el lote 20250620, cuya comercialización corría a cargo de la mercantil gala France Effie Cosmeceuticals Technology Co. Ltd. Los análisis de laboratorio llevados a cabo por las autoridades francesas revelaron que el preparado presenta una concentración de peróxido de hidrógeno del 7,6%, un registro que pulveriza los márgenes legales fijados para este tipo de productos destinados al público en general.

De acuerdo con las exigencias plasmadas en el Reglamento (CE) 1223/2009 sobre cosméticos, la presencia máxima permitida para esta sustancia libre o liberada en artículos dentífricos de libre adquisición no puede exceder el límite del 0,1%. Al superar el baremo legal en más de setenta veces, el producto entraña un riesgo manifiesto de lesiones en las mucosas y daños en el esmalte, reservándose concentraciones más elevadas exclusivamente al ámbito de los profesionales odontológicos.

La notificación se ha canalizado mediante la red comunitaria de alerta rápida, denominada Safety Gate, herramienta diseñada en la Unión Europea para neutralizar con celeridad la presencia de bienes no conformes en el mercado común. Tras la recepción del aviso, la Aemps ha trasladado la información a los servicios sanitarios de las diferentes comunidades autónomas para asegurar el seguimiento coordinado del cese de distribución en todo el territorio nacional.

Asimismo, las autoridades reguladoras han instado formalmente a los consumidores que dispongan del lote señalado a que se abstengan de utilizarlo de manera inmediata. El caso reabre el debate en torno a los controles a los que deben someterse los portales foráneos de distribución masiva, donde la seguridad del consumidor y el respeto escrupuloso a la normativa sanitaria han de prevalecer sin excepción para preservar la salud pública.