Novartis y la Generalitat aborda la investigación, la innovación en salud y la atracción de talento

Según informó Novartis este martes, la compañía reafirma con ello su compromiso con Cataluña "como uno de los principales polos de innovación científica y de salud en Europa". Con más de un siglo de presencia en el país, la compañía centró el encuentro en tres ejes: la contribución de Cataluña y España a su ecosistema global de innovación, la atracción y el desarrollo de talento especializado, y la colaboración para acelerar el acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores.

Así lo trasladaron la presidenta de Novartis Europa, Iris Zemzoum; la presidenta de Novartis España, Amaya Echevarría; y la directora de Public Affairs, Natividad Calvente, al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y a la consejera de Salud, Olga Pané. "Cataluña reúne una sólida base científica, hospitales de referencia y centros de investigación reconocidos internacionalmente.

Este ecosistema de ciencias de la vida refuerza su posición como uno de los polos europeos de referencia en innovación en salud y su capacidad para atraer investigación, inversión y talento especializado", explicó Novartis. Así, su contribución a este ecosistema va más allá de los medicamentos: incluye inversión en investigación, empleo altamente cualificado y colaboración con hospitales y centros científicos.

La compañía mantiene su compromiso de trabajar con el ecosistema catalán, aportando capacidades globales y conocimiento especializado. Cataluña es una región clave para la investigación clínica de Novartis en España. La compañía invierte alrededor de 90 millones de euros en I+D en el territorio y mantiene 174 ensayos clínicos en curso, en colaboración con más de 1.800 investigadores y con la participación de más de 3.000 pacientes.

Esta actividad contribuye a la excelencia científica y ofrece oportunidades de participación en investigación de vanguardia. Novartis cuenta en Cataluña con más de 920 profesionales y centros de excelencia que reúnen talento de 53 nacionalidades. Los centros de excelencia —como el de Digital & Finance, Research & Development, Operations & Manufacturing y Global Functions & Expertise, entre otros— desarrollan capacidades científicas, tecnológicas y operativas que dan soporte a la actividad mundial de la compañía.

Desde Barcelona, estos equipos trabajan con tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, conectando el talento local con proyectos de alcance global. Novartis refuerza la colaboración público-privada para que la inversión y la investigación se traduzcan en un acceso oportuno, equitativo y predecible a los medicamentos innovadores. Para ello, es fundamental seguir trabajando con el ecosistema sanitario catalán en ámbitos como la investigación clínica, las terapias avanzadas y la salud digital, así como abordar las barreras que dificultan la incorporación de innovaciones de alto valor, preservando la sostenibilidad del sistema sanitario.