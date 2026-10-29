Sofía Rodríguez Moroder, especialista en sueño: "Cada día retrasas la hora de cenar o de acostarte 10 minutitos"

La doctora Sofía Rodríguez Moroder, especialista en patología del sueño, dio sus consejos para adaptarse al horario de invierno en Kilómetro Cero, el programa de Jaume Segalés en esRadio, después de la entrada del horario de invierno. La conversación giró en torno a cómo afecta el retraso de los relojes al sueño, al hambre y al estado de ánimo, y a qué se puede hacer para que el ajuste cueste menos.

La doctora partió de una idea básica: "Como mamíferos que somos nos afecta muchísimo la luz y la oscuridad porque vamos con ese ciclo solar". Recordó que nuestros abuelos vivían más pegados a ese ciclo, de una manera mucho más acorde a nuestra naturaleza, y que hoy, con nuestra luz artificial, nuestra calefacción, "el cuerpo va más mareado, no hay horas".

El cambio de hora agrava ese desorden, según explicó, "porque tenemos un día de 25 horas cuando el cuerpo está preparado y automatizado para 24". Puso como ejemplo Valencia, donde a las 7:00 de la tarde o 7:15 ya empezaba a oscurecer, ahora va a empezar a ser a las 6:00 o 6:15.

La consecuencia es que el sueño, el hambre, el cansancio, aparecen un poco, entre comillas, a deshora. Cuando uno se va a la cama a lo mejor todavía no tiene sueño. "Entonces, todo tu cuerpo lo nota, lo sufre", resumió.

Diez minutos al día

Rodríguez Moroder admitió que le extraña la falta de previsión: "Me sorprende que siga pillándonos por sorpresa […] porque esto ocurre dos veces al año". Su recomendación principal es preparar el cambio con antelación: "Lo ideal es una semanita antes del cambio horario empezar a adaptar los horarios".

El método que propuso es gradual. Para el paso al horario de invierno, si "cada día retrasas la hora de cenar o la hora de acostarte 10 minutitos, pues tu cuerpo se va adaptando con muchísima facilidad", frente al salto brusco de una hora. Para el cambio de primavera, el movimiento es el contrario: "Igual que en verano lo ideal es acortar las cosas y adelantarlas 10 minutos".

Ella misma reconoció que este año el consejo llegaba tarde. Lo dejó apuntado para la próxima vez: los "pequeños minutos que tú vas adaptando con una semana o 10 días de antelación sería muchísimo más sencillo que esa hora de repente".

Los más sensibles al cambio

La especialista matizó que el efecto varía mucho de una persona a otra: "no a todos nos pasa igual, pero como todas las cosas, hay gente que tiene frío enseguida y otros no". Hay quien se limita a dormir más y, según dijo, esa gente no tiene esos problemas ni esas repercusiones.

Los que más lo sufren son, según explicó, "los grupos más sensibles, que son los dependientes, la gente mayor, muy mayor, o la gente joven, los bebés pequeñitos". Con ellos, el reloj interno manda: "Tienen hambre y tienen hambre y ya se lo puedes tú montar como quieras o explicar".

La luz y el estado de ánimo

También se habló de otro efecto, pues al salir de trabajar no hay ni una hora de luz. La doctora lo relacionó con las costumbres españolas, porque lo que nos gusta es estar en la calle y "a las 6:00 de la tarde el día te está empujando para casa".

A su juicio, el estado de ánimo se resiente porque es menos tiempo de luz y porque "psicológicamente tú sabes que así te quedan muchos meses y sin querer se hace una montaña para arriba". En algunas personas esa sensación desemboca en ansiedad, y eso también pasa factura por la noche. "Cualquier cosa que genere ese estado te dificulta el sueño porque todo va acelerado", señaló.

Recogerse antes en casa

Para ese bajón, Rodríguez Moroder propuso adelantar la vuelta a casa: "retirarte a casa un pelín antes para que tú veas que efectivamente en tu casa también estás bien y puedes hacer otras actividades que no van tan relacionadas con estar al aire libre".

También dio valor a seguir viendo cómo cae la tarde. Puso el ejemplo de la gente que hace deporte o hacía deporte, por ejemplo, a las 6:00 de la tarde, que aún ves anochecer el día: "Eso es lo ideal para el sueño", explicó.

Quién lo nota menos

La doctora añadió un apunte sobre quién acusa más el cambio. Según explicó, "este cambio lo notamos la gente que tenemos un horario habitual", con una rutina más o menos fija durante la semana. Quienes trabajan a turnos, como un piloto o es personal sanitario o trabaja en una fábrica a turnos, "no lo notan tanto porque su vida ya es […] desordenada, por llamarlo de alguna manera".

Para el resto, la especialista dio un plazo. El principio, dijo, se hace como "un tramo de escaleras muy largo por subir", pero "dentro de tres o cuatro semanas todos estamos adaptadísimos y ya está".