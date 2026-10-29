Vanitatis incluye a profesionales del Hospital Fundación Jiménez Díaz en su ranking 'Las 50 mejores doctoras de España'

Un total de 11 facultativas del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz han sido destacadas en la edición 2026 del ranking 'Las 50 mejores doctoras de España', elaborado por Vanitatis y El Confidencial, una clasificación que reconoce el talento asistencial y científico femenino como pilar indispensable del avance de la Medicina contemporánea.

El listado, a lo largo de 34 especialidades, tiene en cuenta las aportaciones de las profesionales incluidas en él y su trayectoria consolidada en cada una de sus áreas. Las profesionales distinguidas desarrollan su labor asistencial, docente e investigadora en distintas áreas de especialización del hospital "y representan la excelencia clínica, innovación y compromiso con la atención al paciente que caracterizan a la Fundación Jiménez Díaz", según informó la entidad.

Las especialistas son la doctora Montiel Jiménez Fuertes, jefa asociada de la Unidad de Cirugía de Urgencias y Sarcomas y consultora de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática de la fundación; la doctora Maite Ortega Juaristi, jefa asociada del Servicio de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz; y la doctora Corazón Hernández Rodríguez, jefa de la Unidad de Reproducción Asistida de la Fundación Jiménez Díaz —y de los hospitales universitarios Rey Juan Carlos, General de Villalba e Infanta Elena—, además de actual secretaria de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, vocal en la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, y coordinadora del Comité de Expertos para la aplicación de Técnicas de Reproducción Asistida en el Servicio Madrileño de Salud.

También la doctora Carmen Ayuso García, jefa del Departamento de Genética de la Fundación Jiménez Díaz —y de los hospitales universitarios Rey Juan Carlos, General de Villalba e Infanta Elena—, y directora de su Instituto de Investigación Sanitaria (IIS-FJD), además de miembro y coordinadora de la red Rare Genomics y del Comité de Ética del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y la doctora Beatriz Álvarez Álvarez, especialista en Medicina Interna y Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz, y miembro de su Departamento de Enfermedades Infecciosas y del equipo de Checkpoint Madrid, centrado en prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH, las hepatitis y otras infecciones de transmisión sexual.

Asimismo, la doctora Sarah Béatrice Heili Frades, jefa asociada del Servicio de Neumología y responsable de la Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios (UCIR) de la Fundación; la doctra Nadia Hindi Muñiz, especialista en Oncología Médica de la Fundación Jiménez Díaz y miembro de la Unidad de Sarcomas del Comprehensive Cancer Center del hospital madrileño —que abarca también a los hospitales universitarios Rey Juan Carlos, General de Villalba e Infanta Elena—; y la doctora Ángela Lamarca Lete, jefa asociada del Servicio de Oncología Médica de la Fundación Jiménez Díaz, miembro del Consejo y presidenta del Comité de Comunicación de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) y líder del Grupo de Trabajo de Tumores Neuroendocrinos de la Organización Europea de Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC).

Completan la lista la doctora Stephanie Bolle, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Centro de Protonterapia de la entidad; la doctora Almudena Fernández-Bravo Rueda, jefa asociada del Servicio de Rehabilitación y Medicina Física de la Fundación Jiménez Díaz y coordinadora de su Unidad del Dolor, Terapias Regenerativas y Medicina Deportiva, además de vicepresidenta y secretaria de la Sociedad Española de Rehabilitación Intervencionista (SETRI) y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (Sermef); y la doctora Carmen González Enguita, jefe del Departamento de Urología de la Fundación Jiménez Díaz —y de los hospitales universitarios General de Villalba e Infanta Elena—, además de presidenta de la Asociación Española de Urología, primera mujer en ocupar este cargo.

Hospital

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz cuenta con 665 camas, más de 4.500 profesionales, 26 quirófanos —que incluyen dos híbridos, tres robots Da Vinci, un robot ROSA y una RM magnética integrada de alto campo—, un acelerador lineal EVO, tecnología HIFU, más de 45.000 intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo, más de 1,6 millones de consultas externas realizadas, más de 200.000 urgencias atendidas y más de 33.000 pacientes ingresados, cerca de 700 ensayos clínicos y de 500 proyectos de investigación en marcha, y una media de más de un centenar de nuevos residentes incorporados cada año. Lleva más de una década siendo el hospital de alta complejidad en la Comunidad de Madrid mejor valorado por los pacientes (Índice Global de Satisfacción) y por los profesionales (Índice de Excelencia Hospitalaria).

Además, destacó que, junto a este reconocimiento, destacan también hitos como haber sido el primer hospital del mundo en obtener el EFQM Global, el primero español de complejidad alta, docente e investigador en recibir el reconocimiento de Excelencia en Gestión EFQM 5 Stars, y el primer español de complejidad alta, docente e investigador en recibir, para todo el centro, el sello dorado de la Joint Commission International, la acreditación de seguridad y calidad clínica más exigente del mundo en el ámbito sanitario.

Según los últimos datos del Sermas, correspondientes a septiembre de 2026, en lo que respecta a consultas externas, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz cuenta con una demora media de 28,81 días, muy por debajo de la media de 59,91 días de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a la actividad quirúrgica, la Fundación Jiménez Díaz es uno de los centros con menores tiempos de espera (19,24 días). Según la evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios de asistencia sanitaria pública de la Comunidad de Madrid correspondientes al año 2025, los usuarios del Servicio Madrileño de Salud valoran a la Fundación Jiménez Díaz como el mejor hospital, no solo del grupo de centros de alta complejidad, sino de todos los públicos de la Comunidad de Madrid, excluyendo los hospitales monográficos, de apoyo y de media estancia.