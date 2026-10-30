Ictus: el papel clave de la fisioterapia neurológica en la recuperación

El ictus es una de las principales causas de mortalidad y discapacidad en España. Se producen alrededor de 120.000 nuevos casos al año en nuestro país y, según la Sociedad Española de Neurología (SEN), una de cada cuatro personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida. Además, entre el 30 % y el 40 % de los supervivientes pueden presentar secuelas que afecten a su autonomía y calidad de vida.

El ictus, también conocido como accidente cerebrovascular, ataque cerebral o apoplejía, es una emergencia médica que se produce cuando se interrumpe bruscamente el flujo sanguíneo en una zona del cerebro o cuando se rompe un vaso sanguíneo cerebral. Esta alteración impide que las neuronas reciban el oxígeno y los nutrientes necesarios, por lo que actuar con rapidez resulta fundamental para reducir el riesgo de daño cerebral y sus consecuencias.

Según el estudio Global Burden of Disease, cada año se registran en el mundo cerca de 12 millones de nuevos casos y más de siete millones de fallecimientos relacionados con esta enfermedad. La incidencia y la carga global del ictus han aumentado considerablemente (alrededor de un 70 %) durante las últimas décadas, en parte debido al envejecimiento de la población.

Con motivo del Día Mundial del Ictus, que se conmemora cada 29 de octubre, ILUNION Fisioterapia pone de relieve la importancia de la fisioterapia neurológica en la recuperación funcional de las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. Una intervención que contribuye a recuperar capacidades, mejorar la movilidad y favorecer la independencia en las actividades cotidianas.

Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, la fisioterapeuta de ILUNION especializada en este ámbito, Cristina Serrano Veguillas, indica que se puede mejorar notablemente el estado de los pacientes con secuelas y que, para ello, "la fisioterapia es muy importante y, sobre todo, que se reciba lo antes posible, siempre y cuando médicamente el paciente se encuentre estable, ya sea en el hospital o tras recibir el alta". Subraya que resulta clave "para intentar recuperar las funciones perdidas como, entre otras, la marcha, el habla o el equilibrio".

Serrano explica que "se trata de un tratamiento multidisciplinar, no solo mediante fisioterapia, sino que también resultan fundamentales la logopedia, la terapia ocupacional y la psicología". Así, se debe "empezar cuanto antes con todas estas actuaciones para que el paciente pueda ir trabajando con ejercicios funcionales". La especialista explica que "la neuroplasticidad posibilita que el cerebro vuelva a aprender y que puedan volver a adquirirse las funciones que se han perdido". Puntualiza, "que no se haya hecho fisioterapia desde un primer momento, no implica que no vaya a recuperarse, aunque cuanto antes actuemos mejor". Por ello, remarca que "en cualquier momento puede ayudarnos a recuperar, aunque los avances y el ritmo dependen de cada caso".

En relación con su ámbito específico, Serrano señala que "nosotros nos enfocamos más en el ejercicio terapéutico y funcional, en tareas repetidas, todo ello más enfocado en las actividades de la vida diaria mediante ejercicios enfocados en el movimiento, en recuperar estas acciones, más que una terapia en camilla propiamente dicha. Lo que buscamos es la funcionalidad y, al final, la función se recupera con la función". Respecto al proceso, "cuando nos llegan estos pacientes con estas afecciones neurológicas, siempre realizamos una valoración individualizada para ver en qué punto estamos y cuáles son las funciones que se han perdido. Hablamos con los pacientes sobre sus objetivos, sus inquietudes, sus ilusiones, porque cada persona es un mundo". Tras ello, "con toda esa información intentamos hacer un programa de rehabilitación lo más personalizado posible para enfocarnos, en cada uno de los pacientes, en esas funciones determinadas que se quieren recuperar".

La fisioterapia neurológica, clave para recuperar la autonomía

Tras sufrir un ictus, muchas personas experimentan dificultades para caminar, mantener el equilibrio, coordinar movimientos o realizar tareas cotidianas. Estas secuelas pueden afectar a su independencia y limitar su participación en la vida familiar, social y laboral.

En este contexto, la fisioterapia neurológica desempeña un papel fundamental en el proceso de rehabilitación. Mediante una intervención individualizada, adaptada a las necesidades y capacidades de cada persona, los profesionales trabajan para mejorar la movilidad, la fuerza, el equilibrio, la coordinación y el control postural.

El objetivo es favorecer la recuperación de las funciones afectadas y facilitar que cada paciente alcance el mayor grado posible de autonomía. La intervención temprana, siempre que la situación clínica lo permita y bajo supervisión del equipo sanitario, así como la continuidad de la rehabilitación, pueden contribuir a optimizar la recuperación funcional. Los especialistas remarcan que, después de un ictus, recuperar un movimiento puede significar mucho más que volver a caminar, ya que supone ganar seguridad, recuperar autonomía y retomar actividades que forman parte de la propia vida.

La rehabilitación debe entenderse como un proceso personalizado en el que intervienen diferentes profesionales sanitarios y sociales. La fisioterapia neurológica forma parte de este abordaje integral, junto con otras intervenciones que pueden ser necesarias, como la terapia ocupacional, la logopedia y el apoyo psicológico.

Reconocer los síntomas puede salvar vidas

La concienciación sobre el ictus es esencial para identificar sus señales de alarma y solicitar asistencia médica inmediata. Existen tres tipos principales:

Ictus isquémico o infarto cerebral. Representa aproximadamente el 85 % de los casos y se produce cuando un coágulo o trombo obstruye una arteria cerebral e impide el paso de la sangre.

Ictus hemorrágico o derrame cerebral. Supone alrededor del 15 % de los casos y ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo y la sangre se filtra en el tejido cerebral.

Ataque isquémico transitorio (AIT). Se debe a una interrupción temporal del flujo sanguíneo cerebral. Aunque los síntomas pueden desaparecer en poco tiempo y no dejar secuelas permanentes, constituye una señal de alarma que requiere atención médica urgente.

Los síntomas del ictus suelen aparecer de forma repentina. Entre los principales signos de alerta se encuentran:

Cara: desviación de la boca o asimetría al sonreír.

Fuerza: pérdida de fuerza o sensibilidad en un brazo, una pierna o una mitad del cuerpo.

Habla: dificultad para hablar, articular palabras o comprender lo que dicen otras personas.

Visión: pérdida repentina de visión en uno o ambos ojos.

Equilibrio: dificultad repentina para caminar, pérdida de coordinación o inestabilidad.

Dolor de cabeza: dolor muy intenso y repentino, especialmente si es inusual para la persona.

Ante cualquiera de estos síntomas, es fundamental llamar inmediatamente al 112, incluso si desaparecen a los pocos minutos. El ictus es una emergencia tiempo-dependiente: cuanto antes se reciba atención sanitaria, mayores serán las posibilidades de acceder al tratamiento adecuado y limitar sus consecuencias.

La prevención, una herramienta fundamental

Aunque no todos los ictus pueden evitarse, el control de los factores de riesgo vascular y la adopción de hábitos saludables pueden reducir significativamente la probabilidad de sufrir uno. Según las estimaciones difundidas por el Ministerio de Sanidad, hasta el 90 % de los casos podrían prevenirse mediante medidas de prevención adecuadas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de forma regular, evitar el tabaco, limitar el consumo de alcohol y controlar la presión arterial, la diabetes y los niveles de colesterol. Las revisiones médicas periódicas también permiten detectar y tratar factores de riesgo.

La prevención, el reconocimiento temprano de los síntomas y el acceso a una rehabilitación adecuada constituyen tres pilares fundamentales para reducir el impacto del ictus y mejorar la calidad de vida de quienes lo han sufrido.

ILUNION, comprometida con la concienciación y la inclusión

La agrupación empresarial española ILUNION, perteneciente al Grupo Social ONCE, impulsa iniciativas de formación, sensibilización e inclusión relacionadas con el daño cerebral adquirido (DCA) y el ictus. En colaboración con la Fundación Freno al Ictus, desarrolla acciones destinadas a promover el conocimiento de esta enfermedad, facilitar la detección temprana y mejorar la capacidad de respuesta ante una posible emergencia. A través de la certificación «Espacios Cerebroprotegidos», iniciativa de la fundación, se fomenta la formación y la implantación de protocolos de actuación en entornos laborales y de atención al público. En este ámbito, ILUNION Hotels la ha obtenido como reconocimiento a su compromiso con la formación y la sensibilización frente al ictus.

ILUNION también impulsa programas orientados a favorecer la inserción sociolaboral de personas que han superado un ictus o presentan secuelas de daño cerebral adquirido, con el objetivo de promover oportunidades de participación, autonomía e inclusión. Con motivo del Día Mundial del Ictus, su departamento de Fisioterapia recuerda que la recuperación va más allá de la mejora física, ya que significa ayudar a las personas a recuperar capacidades, reforzar su independencia y reconstruir su proyecto de vida. Una labor en la que la fisioterapia neurológica, la atención temprana y el compromiso social desempeñan un papel esencial.