Gabriel Salcedo, especialista en esófago, sobre los ultraprocesados: "Hace que el cuerpo reaccione de manera exagerada"

El jefe asociado de Cirugía Esofagogástrica y Bariátrica de la Fundación Jiménez Díaz, Gabriel Salcedo, explicó en Qué me pasa, doctor, la sección de salud de Es la mañana de Federico en esRadio, qué es la esofagitis eosinofílica, cómo se diagnostica y cómo se trata. El doctor Enrique de la Morena contó cómo compañeros suyos habían pedido hablar de este asunto porque "esta es una enfermedad que en mi época de estudiante se estudiaba pero no se le da la importancia que hay ahora", cuando afecta a muchos adultos jóvenes e incluso a niños (escúchalo en esRadio).

Una inflamación que se comporta como una alergia

Salcedo la definió como "una enfermedad crónica inflamatoria del esófago", el órgano que, según recordó, "es el que transporta la comida desde la boca hasta el estómago". Lo característico, explicó, es que "el organismo reacciona de manera exagerada ante determinados alergenos o determinados alimentos".

Esa reacción lleva a la mucosa del esófago una serie de células, que son los eosinófilos, por eso se llama eosinofílica, que no deberían estar allí. "Los eosinófilos son las células del organismo que están encargadas, digamos, de los procesos de alergia", señaló. Por eso la enfermedad "no es propiamente una enfermedad alérgica a los alimentos, pero se comporta como tal".

El especialista añadió que estos pacientes "tienen mucha más prevalencia de enfermedades alérgicas como el asma o la dermatitis atópica", y a una pregunta de Carmen Obregón confirmó que también es frecuente que coincida con la celiaquía. Según describió, los eosinófilos liberan moléculas, sobre todo interleuquinas, que producen una una inflamación importante crónica en el esófago, que pierde calibre, distensibilidad y fuerza contráctil.

Dificultad para tragar y atragantamientos

La enfermedad afecta, "sobre todo", a niños y a adultos jóvenes. Salcedo explicó que el síntoma principal es "la disfagia, que es la dificultad para tragar": son pacientes a los que "les cuesta pasar la comida". También señaló que "hay dolor torácico también, no relacionado con la comida, que es muy característico".

El tercer síntoma son las impactaciones. "Pacientes que comen y se les queda atascada la comida, se atragantan y tienen que regurgitarla o, en los peores casos, ir al hospital a que se lo saquen por endoscopia", describió.

Para distinguirla del reflujo gastroesofágico, Salcedo explicó que este "da una clínica más como de ardor y en ocasiones regurgitación", mientras que en la esofagitis eosinofílica los síntomas "están relacionados con la dificultad del paso del alimento". Descartó además que se confunda con la infección por Helicobacter, que "está relacionado con la gastritis crónica, con las úlceras, incluso con el cáncer gástrico". "El Helicobacter es del estómago", resumió.

¿Más casos o mejor diagnóstico?

Preguntado por Federico Jiménez Losantos sobre si ahora hay más enfermos o bien se conoce mejor la enfermedad, Salcedo respondió que "diría que es una mezcla de las dos cosas". Recordó que "antes eran pacientes que se consideraban que tenían algún tipo de trastorno en la alimentación" o un reflujo de muy larga evolución. Eran personas que se adaptaban como podían: comían muy despacio, masticaban en exceso y cada uno "bebía mucha agua para empapar bien los alimentos".

"Ahora hemos aprendido a diagnosticar mucho más esta enfermedad porque se hacen endoscopias de manera precoz", explicó. La lesión "se puede ver en fases intermedias y tardías", pero "en las fases iniciales muchas veces el esófago es normal, pero ahora hay una sistematización a la hora de coger biopsias".

Según detalló, cuando la enfermedad lleva seis, ocho o diez años de evolución aparecen anillos en el interior del esófago. Ante la sospecha, los especialistas toman "hasta seis biopsias en esófagos que muchas veces nos parecen normales". "Si encontramos ahí más de 15 eosinófilos", la cantidad se considera anormalmente alta y se confirma el diagnóstico.

La dieta occidental, según el especialista

Salcedo apuntó a la alimentación como uno de los factores. A raíz de un comentario de Jiménez Losantos sobre las pizzas, sostuvo que "el tipo de comida que se está haciendo ahora en los países occidentales, toda la comida ultraprocesada [...] las pizzas, las hamburguesas, las bollerías, esto hace que el cuerpo reaccione de manera exagerada contra ese tipo de alérgenos". Según su explicación, esa reacción se extiende de forma cruzada a "alimentos mucho más comunes en nuestra dieta", como la leche, el huevo, la soja o el trigo.

También se refirió al entorno. Después de que De la Morena recomendara no fumar, Salcedo señaló que todos los contaminantes ambientales participan de una manera o de otra en este tipo de enfermedades.

Omeprazol, corticoides, dieta y fármacos biológicos

Sobre el tratamiento, Salcedo explicó que "está está basado en tres pilares". El primero son "los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, que toma la gente para el reflujo". "Se ha visto que disminuye mucho el número de eosinófilos en el esófago", señaló, y precisó que sirven también "Pantoprazol, el esomeprazol, todos los derivados". El segundo pilar son los corticoides, que describió como "el antiinflamatorio muy potente".

El tercero es retirar de la dieta alimentos como el huevo, el trigo o la soja. Según el especialista, "hasta el 70, 80 % de los enfermos empiezan a mejorar clínicamente" con esa retirada, y después los alimentos se reintroducen "poco a poco, uno a uno" para identificar cuál provoca la reacción. Por eso, confirmó, el tratamiento necesita también de una pauta dietética.

Salcedo mencionó además "las nuevas terapias, que son terapias biológicas dirigidas": anticuerpos contra los receptores de las moléculas que liberan los eosinófilos. "Se está intentando hacer de manera tópica y, si no, de manera sistémica", explicó.

La mejoría puede tardar meses, y el seguimiento no termina ahí: "es una enfermedad crónica, o sea, hay que estar cuidando durante toda la vida". Aun así, según Salcedo, con una buena alimentación y con un tratamiento los especialistas "conseguimos hacer desaparecer este tipo de células y que la inflamación disminuya y el enfermo pueda comer correctamente".