Ayuno intermitente: el arma inesperada para frenar el cáncer de hígado

La restricción calórica y el ayuno intermitente podrían ayudar a retrasar la aparición del cáncer de hígado. Así lo estudia una nueva investigación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que analiza en modelos de ratón cómo influyen ambas estrategias en el metabolismo hepático y en el desarrollo de tumores.

El proyecto, liderado por Alejo Efeyan, jefe del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del CNIO, busca identificar los mecanismos celulares que explican estos efectos para avanzar hacia nuevas estrategias de medicina de precisión y el desarrollo de medicamentos. El objetivo final es conseguir un fármaco capaz de reproducir algunos de los beneficios del ayuno sin necesidad de pasar hambre.

Efeyan ha explicado que los investigadores están estudiando dos intervenciones diferentes. La primera consiste en reducir un 30% la ingesta diaria de alimentos de los animales respecto a su alimentación habitual. La segunda limita el acceso a la comida a un periodo de siete horas al día, mediante un protocolo de ayuno intermitente.

"Sabemos que ambas intervenciones tienen efectos beneficiosos, ya que condicionan favorablemente el metabolismo del hígado y consiguen retrasar la aparición de tumores en el órgano", ha señalado el investigador.

Obesidad y cáncer hepático

El estudio parte de la estrecha relación entre el cáncer de hígado y la obesidad, que favorece distintas alteraciones metabólicas. La acumulación de grasa en el hígado puede desencadenar procesos de inflamación y fibrosis que contribuyen al desarrollo de la enfermedad.

Por ello, Efeyan considera que interrumpir ese proceso mediante una menor ingesta de nutrientes puede tener efectos positivos sobre la salud hepática. "Es lógico que interrumpir de alguna manera este círculo vicioso de acumulación de grasa en el hígado, inflamación y fibrosis, asociado a una ingesta excesiva de nutrientes, tenga efectos beneficiosos", ha explicado.

Uno de los elementos centrales de la investigación es el gen mTOR, una vía de señalización celular que actúa como regulador del metabolismo y controla la forma en que las células gestionan los nutrientes y la energía.

El investigador lo compara con un director dentro de la célula, ya que determina si esta debe crecer, almacenar nutrientes, producir grasa o glucógeno o, por el contrario, reciclar y movilizar la energía acumulada cuando no dispone de alimentos.

Ahora, el equipo pretende identificar cuáles de las funciones de este regulador son las que realmente influyen en el desarrollo del cáncer de hígado. Conocer estos mecanismos permitiría diseñar tratamientos más específicos.