Los alimentos ricos en polifenoles que protegen el cerebro y alejan la demencia

La alimentación también puede desempeñar un papel importante en la salud del cerebro a medida que envejecemos. Una revisión de cientos de investigaciones realizada por científicos de la Universidad Semmelweis de Hungría apunta a que los polifenoles, unos compuestos naturales presentes en alimentos como las bayas, el té, el cacao, el café y el aceite de oliva virgen extra, podrían favorecer el envejecimiento cerebral saludable y contribuir a reducir los procesos relacionados con la demencia.

El análisis, publicado en la revista científica Nutrients, recoge resultados de estudios de laboratorio, investigaciones con animales, trabajos poblacionales y ensayos clínicos. En conjunto, estos trabajos sugieren que los polifenoles pueden proteger las células nerviosas gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y ayudar a contrarrestar algunos de los mecanismos asociados al deterioro cerebral.

Los investigadores han prestado especial atención a la dieta mediterránea y a la dieta MIND, un patrón alimentario desarrollado específicamente para favorecer la salud cerebral a partir de los principios de la primera. Ambas priorizan el consumo de alimentos de origen vegetal, mientras que la dieta MIND pone especial énfasis en las verduras de hoja verde y las bayas.

Bayas, té verde, cacao y aceite de oliva

Entre los compuestos analizados destacan el EGCG, uno de los principales antioxidantes del té verde; las antocianinas, responsables de buena parte del color de las bayas; los flavanoles presentes en el cacao y la curcumina, que aporta a la cúrcuma su característico color amarillo.

Estos compuestos se encuentran habitualmente en alimentos vegetales y pueden formar parte de una dieta variada. La doctora Mónika Fekete, profesora adjunta del Instituto de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Semmelweis y autora principal del estudio, advierte de que no deben considerarse una solución milagrosa.

"Los polifenoles no son curas milagrosas, pero las investigaciones sugieren que podrían ser herramientas prometedoras para favorecer un envejecimiento cerebral saludable", explica.

La microbiota intestinal

La investigación señala además que los efectos de estos compuestos pueden depender de la microbiota intestinal. Una parte considerable de los polifenoles no se absorbe directamente, sino que es transformada por las bacterias intestinales en otras sustancias capaces de influir en la inflamación, el metabolismo energético de las células y el funcionamiento del sistema nervioso.

Como la composición de la microbiota varía notablemente entre personas, los mismos alimentos no tienen por qué producir idénticos efectos en todos los organismos.

La doctora Noémi Mózes, también profesora adjunta del Instituto de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Semmelweis y primera autora del trabajo, apunta que esta diferencia podría explicar por qué una misma dieta no beneficia a todo el mundo de la misma manera. En el futuro, sostiene, la nutrición personalizada podría ayudar a identificar quiénes tienen más probabilidades de beneficiarse de una alimentación rica en polifenoles.