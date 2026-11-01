Los pacientes de amiloidosis denuncian esperas de hasta cinco años para lograr un diagnóstico

Los pacientes con amiloidosis pueden esperar hasta cinco años para recibir un diagnóstico. Así lo advierte un informe impulsado por varias asociaciones de afectados, que denuncia las dificultades para identificar esta enfermedad poco frecuente y reclama más formación para los médicos de Atención Primaria, además de un registro nacional y una red de hospitales de referencia.

El documento, titulado La amiloidosis en España: una realidad oculta por el infradiagnóstico, se ha presentado este viernes en una jornada celebrada en el Congreso de los Diputados con motivo del Día Mundial de la Amiloidosis. Según sus estimaciones, unas 16.500 personas conviven con estas enfermedades en España.

El informe ha sido impulsado por Amiloidosis Visible, la Asociación Balear en Amiloidosis (ABeA), la Asociación Valverdeña de la Enfermedad de Andrade (ASVEA) y la Asociación Canaria de la Enfermedad de Andrade (ACEA).

Hasta cinco años

Una de las principales conclusiones del documento es la demora que sufren los pacientes para identificar la enfermedad. El tiempo medio de diagnóstico oscila entre los 14 y los 18 meses, aunque las diferencias son importantes según el tipo de amiloidosis.

En la variante AL, el diagnóstico suele producirse en menos de seis meses. Sin embargo, en la amiloidosis por transtiretina wild-type puede demorarse entre dos y cinco años. En las formas hereditarias, la detección suele ser más rápida en las zonas endémicas, pero fuera de ellas puede superar el año.

La neuróloga Lucía Galán, coordinadora de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, ha explicado que estas patologías tienen un mecanismo similar: una proteína se pliega de forma incorrecta y se acumula en distintos tejidos, provocando daños en los órganos afectados.

Existen más de cien tipos de amiloidosis, aunque las variantes más frecuentes son la AL, la relacionada con la transtiretina —hereditaria o no hereditaria— y la AA. Aunque los tratamientos disponibles no son curativos, sí pueden mejorar la evolución de los pacientes, por lo que la especialista ha insistido en la importancia de detectar la enfermedad cuanto antes.

La falta de formación

La dificultad para diagnosticar la amiloidosis está relacionada con la variedad de síntomas y órganos que puede afectar. Los pacientes pueden acudir a consulta por problemas cardíacos, neurológicos, hematológicos, renales o digestivos, lo que complica que los profesionales identifiquen una causa común.

La Atención Primaria suele ser la primera puerta de entrada al sistema sanitario, pero Galán ha advertido de que muchos médicos no cuentan con los conocimientos ni los medios necesarios para sospechar de una enfermedad que puede manifestarse de formas muy diferentes y requiere pruebas específicas.

Por ello, la neuróloga ha defendido la creación de señales de alerta que ayuden a los profesionales a reconocer posibles casos y ha reclamado más formación y visibilidad para estas patologías. También ha apuntado que la inteligencia artificial puede servir de apoyo a los sanitarios y ayudar a detectar indicios que permitan iniciar las pruebas necesarias.