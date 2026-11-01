Ortosomnia: el peligro de la obsesión por dormir bien

Dormir bien es cada vez más difícil para una parte de la población europea. El uso constante de pantallas y los nuevos hábitos laborales están alterando los patrones de descanso y se han convertido en una amenaza creciente para la salud pública. Así lo advierte un informe de la Sociedad Europea de Investigación del Sueño, que reclama medidas coordinadas para hacer frente a estos problemas.

El documento, elaborado por el Comité de Igualdad, Diversidad e Inclusión y la Red de Jóvenes Investigadores de esta sociedad científica, se ha publicado en el Journal of Sleep Research. En él, los investigadores identifican varios factores que están dificultando que los ciudadanos puedan descansar lo suficiente y alertan de que sus efectos pueden agravarse en los próximos años.

El sueño es fundamental para la salud física y mental, la memoria, el aprendizaje, el sistema inmunológico y el bienestar emocional. También influye en la seguridad y el rendimiento durante el día. Sin embargo, las condiciones ambientales y los cambios en los hábitos sociales están reduciendo las oportunidades de descanso.

La obsesión por dormir bien

Otra de las preocupaciones de los investigadores es la creciente obsesión por medir y optimizar el descanso. El informe señala tendencias como el sleepmaxxing, que busca maximizar la calidad del sueño mediante rutinas y herramientas de seguimiento, y la ortosomnia, una preocupación excesiva por alcanzar métricas de sueño consideradas perfectas a través de dispositivos electrónicos.

Los autores advierten de que esta monitorización puede acabar generando ansiedad en lugar de mejorar el descanso. Además, alertan sobre la cantidad de consejos e información engañosa que circula por las redes sociales y otras plataformas digitales, donde se difunden recomendaciones que pueden crear expectativas poco realistas.

Por ello, recuerdan que los dispositivos portátiles de seguimiento del sueño todavía necesitan pruebas más sólidas y no deben sustituir al asesoramiento individual de profesionales sanitarios.

La cultura de las 24 horas

Los hábitos laborales y la conexión permanente también aparecen entre los factores que perjudican el descanso. El trabajo por turnos, las comunicaciones fuera del horario laboral, la disponibilidad constante y el uso generalizado de pantallas alteran los ritmos naturales del sueño y reducen el tiempo destinado a recuperarse.

La doctora Fran Pilkington-Cheney, del Instituto de Psicología de Nottingham de la Universidad de Nottingham Trent, resume la situación como "una tormenta perfecta de desafíos para la salud del sueño en toda Europa". La investigadora considera que, aunque existe una mayor conciencia sobre la importancia de dormir bien, todavía se infravalora cómo se combinan factores como la tecnología, los turnos laborales, los entornos urbanos y la desinformación.

Entre las medidas propuestas figuran mejorar la educación sobre salud del sueño, reforzar la formación de los profesionales sanitarios y combatir la desinformación.