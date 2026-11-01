Repunte de infecciones respiratorias en España

Las infecciones respiratorias vuelven a ganar terreno en España. La tasa de infecciones respiratorias agudas (IRA) ha aumentado un 17,3% en apenas una semana, hasta alcanzar los 479,4 casos por cada 100.000 habitantes. El repunte llega después de dos semanas consecutivas de descenso, según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado por el Instituto de Salud Carlos III.

Los datos corresponden al periodo comprendido entre el 19 y el 25 de octubre. Aunque las infecciones respiratorias superaron el umbral epidémico a finales de septiembre, el organismo mantiene la intensidad de la epidemia en un nivel "bajo".

El aumento de las infecciones respiratorias se produce en un contexto en el que la gripe y la covid siguen reduciendo su incidencia, mientras que otros indicadores, como los casos de bronquitis y bronquiolitis en niños pequeños, muestran una evolución al alza.

Descienden la gripe y la covid, pero aumenta el VRS

La positividad de las pruebas realizadas en Atención Primaria refleja una evolución desigual de los principales virus respiratorios. La proporción de positivos por gripe ha bajado al 2,9%, frente al 4,3% de la semana anterior. También ha descendido la correspondiente al SARS-CoV-2, causante de la covid, que ha pasado del 18,1% al 10,8%.

En cambio, el virus respiratorio sincitial (VRS), responsable de buena parte de los cuadros de bronquitis y bronquiolitis, ha registrado un ligero aumento de su positividad, del 0,5% al 0,4%, según las pruebas realizadas en Atención Primaria.

Las estimaciones del ISCIII sitúan la incidencia de gripe en 12,9 casos por cada 100.000 habitantes, un 20,9% menos que los 16,3 casos de la semana anterior. La covid también retrocede, con 50,7 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 61,7 de la semana previa.

Por el contrario, la incidencia estimada del VRS ha subido hasta los 4,8 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 1,5 registrados anteriormente.

Aumentan los casos de bronquitis

Uno de los datos que más destaca el informe es el incremento de los cuadros de bronquitis y bronquiolitis entre los menores de cinco años. La tasa ha pasado de 209,4 a 245,5 casos por cada 100.000 habitantes en una semana, lo que supone un aumento del 17,2%.

También ha subido ligeramente la tasa de síndrome gripal, que se sitúa en 18,3 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 16,4 de la semana anterior. En cambio, la tasa de covid ha descendido de 16,8 a 12,6 casos.

En los hospitales, la tasa de hospitalización por infección respiratoria aguda grave (IRAG) ha registrado un ligero descenso, hasta los 10,2 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 10,4 de la semana anterior.

La positividad hospitalaria ha aumentado para la gripe, del 2,3% al 4,7%, y para el VRS, del 0,3% al 0,6%. En cambio, los positivos por SARS-CoV-2 han bajado del 21,6% al 13,6%.

La tasa de hospitalización por gripe se mantiene en 0,3 casos por cada 100.000 habitantes. Desde el inicio de la temporada, los pacientes ingresados por este virus han presentado neumonía en el 20% de los casos, sin ingresos en unidades de cuidados intensivos ni fallecimientos registrados.