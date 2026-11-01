Un estudio revela cómo el nacimiento prematuro altera el desarrollo del cerebro

Nacer antes de tiempo puede tener consecuencias en el desarrollo cerebral que van más allá de interrumpir el crecimiento dentro del útero. Un nuevo estudio de la Universidad George Washington (Estados Unidos) ha descubierto que el nacimiento prematuro puede modificar la trayectoria de maduración del cerebelo durante la primera infancia y alterar el desarrollo de distintas poblaciones de células nerviosas.

La investigación, publicada en la revista científica Science, aporta nuevos datos sobre los mecanismos biológicos que explican algunos de los efectos neuroevolutivos asociados a la prematuridad. Los resultados apuntan a que el momento del nacimiento puede influir en cómo maduran las células cerebrales y se establecen las conexiones neuronales, incluso cuando los bebés alcanzan una edad equivalente a la de aquellos que nacieron a término.

Una fase clave

El cerebelo es una de las regiones del cerebro que experimenta un crecimiento más acelerado durante la gestación. Su periodo de mayor desarrollo se extiende entre las semanas 24 y 40 del embarazo, por lo que un nacimiento prematuro puede interrumpir una etapa especialmente importante para su maduración.

Aunque ya se conocía la relación entre la prematuridad, las alteraciones del crecimiento cerebeloso y determinados problemas del neurodesarrollo, los mecanismos celulares y moleculares que intervienen en este proceso todavía no estaban completamente definidos.

Para profundizar en ellos, los investigadores estudiaron a bebés nacidos antes de tiempo y a término. El trabajo combinó el análisis de tejido cerebeloso de bebés fallecidos con imágenes cerebrales y evaluaciones del desarrollo, lo que permitió examinar los cambios asociados a distintas edades gestacionales.

La maduración de las células cerebrales

Mediante técnicas de análisis de la expresión génica y herramientas de aprendizaje profundo aplicadas al tejido, los científicos elaboraron un mapa del desarrollo del cerebelo a lo largo de un amplio intervalo de edades gestacionales.

Los resultados mostraron que el nacimiento prematuro altera la trayectoria de maduración de diferentes poblaciones celulares. En concreto, los investigadores detectaron cambios en la coordinación entre las células de Purkinje y las células granulares, dos tipos de neuronas fundamentales para el funcionamiento del cerebelo.

Esta coordinación resulta importante para el refinamiento de las conexiones neuronales. Según el estudio, estas conexiones pueden verse afectadas aunque el cerebelo conserve su estructura general.

El hallazgo apunta a que la prematuridad no se limita a interrumpir el desarrollo habitual o a exponer el cerebro a posibles lesiones, sino que también puede modificar las condiciones biológicas en las que se produce la maduración cerebral.