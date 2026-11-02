Descubren una vulnerabilidad en el cáncer de hígado que abre la puerta a nuevas terapias

Un equipo de investigadores del Grupo del Ciclo Celular y Cáncer del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) ha identificado una vulnerabilidad molecular crítica en el carcinoma hepatocelular, el tumor primario hepático con mayor prevalencia en pacientes adultos. El hallazgo, comunicado este lunes por el centro, proporciona una base biológica de gran valor para orientar el diseño de terapias más eficaces frente a una enfermedad de difícil abordaje clínico.

El trabajo, cuyas conclusiones recoge la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha estado liderado por el doctor Marcos Malumbres, profesor de investigación ICREA y director del Programa de Oncología de Sistemas del VHIO. La investigación constata que ciertas células malignas dependen de forma directa de la acción coordinada de dos proteínas —CDK16 y CDK18— para reparar las fracturas de su material genético y garantizar de este modo su división.

Durante los ensayos, el equipo comprobó que la inhibición aislada de una de estas moléculas producía un impacto muy limitado, consecuencia directa de su capacidad compensatoria mutua. Sin embargo, al desactivar simultáneamente ambas proteínas, las defensas del tumor quedaron completamente desarmadas. Como resultado, las lesiones genéticas se acumularon de manera letal, provocando que las células neoplásicas perdieran su potencial proliferativo e iniciaran su proceso de muerte celular.

La investigación también ha determinado con precisión el mecanismo subyacente a este fenómeno. Las proteínas CDK16 y CDK18 intervienen en la regulación funcional de los poros nucleares, estructuras imprescindibles para franquear el paso a las enzimas reparadoras hacia el interior del núcleo. Al anularse este mecanismo de acceso, la célula dañada no logra reconstruir su genoma, abriendo una vía farmacológica complementaria a los tratamientos que se aplican en la actualidad.

El doctor Malumbres ha valorado la trascendencia del hallazgo destacando que, "aunque existen tratamientos que pueden controlar la enfermedad y prolongar la supervivencia, las formas avanzadas siguen planteando importantes dificultades". El investigador ha insistido en que, para concebir nuevas opciones terapéuticas, resulta crucial descifrar qué resortes mantienen viva a la masa tumoral frente al daño genético: "En este trabajo hemos identificado dos proteínas que se respaldan mutuamente. Al eliminar las dos, dejamos al tumor sin un apoyo importante para reparar su material genético".