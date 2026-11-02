El escudo inmunitario: la clave oculta para entender el daño neuronal

Una exhaustiva investigación que reúne toda la evidencia acumulada hasta la fecha concluye que esta patología neurodegenerativa no se desencadena de manera exclusiva por la degradación paulatina de las neuronas, sino por una alteración simultánea de estas unidades celulares y de la microglía, el escudo inmunitario del tejido cerebral.

Los resultados, publicados en la revista científica Science, ofrecen el mapa genómico más minucioso elaborado hasta el momento. La investigación, coordinada por el experto Emil Uffelmann, del Center for Neurogenomics and Cognitive Research de Ámsterdam, ha contado con la colaboración de instituciones internacionales como la Mayo Clinic, la Universidad de Pensilvania y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Durante años, el consenso científico había focalizado la mayor parte de sus esfuerzos en el daño estrictamente neuronal. Sin embargo, este nuevo modelo demuestra que las neuronas y la microglía funcionan en un régimen de estricta interdependencia funcional. Cuando ambos componentes fallan a la vez, se crea el escenario para que proliferen la inflamación crónica, el depósito anómalo de proteínas perjudiciales y la rotura irreversible de las sinapsis.

Regiones genómicas independientes

Para alcanzar estas conclusiones, los investigadores analizaron a fondo los registros del catálogo internacional GWAS. Tras cribar 206 estudios y seleccionar 49 centrados en variantes comunes, el equipo logró identificar 174 regiones genómicas independientes vinculadas directamente al riesgo de desarrollar la dolencia. El trabajo se completó con el análisis de otras 32 investigaciones sobre mutaciones raras, lo que permitió examinar 25 genes complementarios.

Según detallan los autores del estudio, las mutaciones genéticas descubiertas a lo largo de las últimas décadas, que inicialmente parecían operar por vías desconectadas, "terminan afectando a una misma red funcional integrada por neuronas y células inmunitarias cerebrales".

Los científicos sugieren que las futuras soluciones clínicas deberán apoyarse en tratamientos combinados capaces de resguardar la actividad neuronal al tiempo que modulan la respuesta del sistema inmune. Asimismo, el mapa genético abre la puerta al diseño de biomarcadores de diagnóstico precoz más precisos.