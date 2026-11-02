Hito español: hallan cómo fulminar el carcinoma hepatocelular bloqueando dos proteínas

Un equipo de investigadores españoles ha dado un paso fundamental en el abordaje del carcinoma hepatocelular, el tipo de tumor primario más frecuente en adultos. Científicos del Grupo del Ciclo Celular y Cáncer del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) han identificado una debilidad biológica que podría abrir la puerta al diseño de tratamientos específicos para los estadios en los que la medicina convencional resulta insuficiente.

El trabajo, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), se ha centrado en analizar las vías de supervivencia de las células malignas. La investigación ha demostrado que la proliferación tumoral depende estrechamente de la labor conjunta de dos proteínas concretas: CDK16 y CDK18. Ambas actúan coordinadamente para salvaguardar y recomponer el material genético ante las alteraciones continuas que experimenta durante el proceso de división.

Un mecanismo compensatorio

La clave del hallazgo reside en la redundancia funcional de estos dos elementos. Cuando los científicos desactivaron de forma aislada una de las moléculas, el tumor logró subsistir gracias a un mecanismo compensatorio. Sin embargo, al neutralizar ambas de forma simultánea, las células cancerosas perdieron de manera irreversible su capacidad de defensa, acumulando un deterioro genético crítico que desembocó en su muerte.

El doctor Marcos Malumbres, director del Programa de Oncología de Sistemas del VHIO e investigador principal, destacó la importancia de comprender qué permite subsistir a las células malignas frente al estrés genómico: "En este trabajo hemos identificado dos proteínas que se respaldan mutuamente. Al eliminar las dos, dejamos al tumor sin un apoyo importante para reparar su material genético".

Asimismo, los científicos han descubierto que estas dos proteínas desempeñan un papel decisivo en la regulación de los poros nucleares, unas compuertas que facilitan la entrada al núcleo de las enzimas encargadas de corregir el material celular dañado. Al clausurar ese acceso, las células acumulan anomalías irreparables, lo que perfila una prometedora vía para futuros fármacos dirigidos contra las formas más complejas de la patología.