Las vitaminas B2 y B12 se asocian con un menor riesgo de cáncer de mama

La alimentación vuelve a situarse en el foco de la investigación sobre el cáncer de mama. Un estudio europeo liderado por el grupo CIBERESP en la Escuela Andaluza de Salud Pública ha encontrado una asociación entre una mayor ingesta de determinadas vitaminas del grupo B y un menor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Los resultados, publicados en The American Journal of Clinical Nutrition, apuntan especialmente a las vitaminas B2 y B12.

La investigación, en la que también han participado el ibs.GRANADA y la Universidad de Granada, ha analizado datos de 6.134 mujeres de siete países europeos. De ellas, 3.067 habían recibido un diagnóstico de cáncer de mama invasivo y otras 3.067 formaron parte del grupo de comparación.

El trabajo se ha centrado en nutrientes que intervienen en el llamado metabolismo de un carbono o ciclo de la metilación, un conjunto de procesos esenciales para el funcionamiento de las células y la regulación de la actividad de los genes. Entre ellos se encuentran el folato y las vitaminas B2, B6 y B12.

Un riesgo hasta un 17% menor

Los resultados muestran que una mayor ingesta de vitamina B2 (riboflavina) y vitamina B12 (cobalamina) se relaciona, para cada una de ellas por separado, con un riesgo de cáncer de mama aproximadamente un 6-7% menor por cada incremento de una desviación estándar en su consumo.

La asociación también se observó al analizar conjuntamente las vitaminas del grupo B. Las mujeres con una puntuación más elevada de ingesta de folato y vitaminas B2, B6 y B12 presentaron un riesgo un 17% menor que aquellas con los niveles más bajos.

No obstante, los investigadores insisten en que estos resultados no demuestran que aumentar el consumo de estas vitaminas prevenga directamente la enfermedad. "Estos resultados muestran una asociación estadística, pero no permiten afirmar que consumir más vitaminas del grupo B reduzca por sí mismo el riesgo de desarrollar cáncer de mama", ha aclarado Dafina Petrova, investigadora corresponsable del grupo del CIBERESP.

El alcohol puede debilitar esta asociación

El equipo también ha estudiado la posible influencia del consumo de alcohol en la relación entre las vitaminas y el riesgo de cáncer de mama. Los datos apuntan a que la asociación inversa entre una mayor ingesta de vitaminas del grupo B y la enfermedad se debilita a medida que aumenta el consumo de alcohol.

Los investigadores explican que el alcohol puede interferir en el metabolismo del folato y en otros procesos relacionados con la metilación del ADN, un mecanismo que participa en la regulación de la actividad genética.

José María Gálvez, primer autor del estudio e investigador del CIBERESP, advierte de que los resultados no deben interpretarse como si una ingesta adecuada de vitaminas pudiera compensar los riesgos asociados al alcohol.