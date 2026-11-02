Los ultraprocesados también pasan factura a la salud sexual masculina: así pueden afectar

El consumo habitual de ultraprocesados no solo puede perjudicar la salud cardiovascular y metabólica, sino también afectar a la función sexual masculina. Así lo advierte el doctor François Peinado, experto en cirugía reconstructiva y salud sexual del varón, que señala que las dietas ricas en estos productos se relacionan con alteraciones vasculares e inflamatorias que pueden comprometer la capacidad de erección.

La erección depende de que las arterias peneanas puedan dilatarse y permitir la entrada de sangre. Por eso, cualquier factor que dañe el endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos, puede interferir en ese proceso. Según Peinado, el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados se asocia a inflamación crónica de bajo grado, estrés oxidativo y disfunción endotelial, alteraciones que pueden afectar a los mecanismos vasculares implicados en la respuesta sexual.

El especialista recuerda que la disfunción eréctil no debe entenderse únicamente como un problema sexual. En algunos casos puede ser una señal temprana de enfermedad vascular y aparecer años antes de un infarto de miocardio o un ictus. De hecho, explica que muchos hombres que acuden a consulta por dificultades de erección presentan también alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia, aumento del perímetro abdominal o hipertensión arterial.

El efecto sobre la testosterona

Los efectos de una dieta rica en ultraprocesados también pueden alcanzar al equilibrio hormonal. Peinado explica que su consumo crónico favorece el aumento de grasa visceral, que actúa como un órgano endocrino y eleva la actividad de la aromatasa, una enzima que convierte la testosterona en estrógenos.

Este proceso puede contribuir a reducir los niveles de testosterona, con consecuencias que van más allá del deseo sexual. Entre los síntomas asociados se encuentran la fatiga, la pérdida de masa muscular, la disminución de la libido y el empeoramiento de la función eréctil.

El experto apunta además al posible papel de determinados disruptores endocrinos presentes en algunos envases plásticos o aditivos, que podrían interferir en el funcionamiento hormonal. No obstante, subraya que el problema debe abordarse desde una perspectiva global, teniendo en cuenta tanto la alimentación como el resto de factores que influyen en la salud vascular y metabólica.