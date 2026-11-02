Operación de cataratas: por qué hay que llevar gafas oscuras después de la cirugía

La operación de cataratas y los cuidados posteriores son fundamentales para una correcta recuperación de la visión. Tras la intervención, uno de los aspectos que puede generar dudas es la sensibilidad a la luz y la conveniencia de utilizar gafas oscuras. Esta cuestión se abordó en la tertulia de Es la mañana de Federico, el pasado lunes 26 de octubre, después de que Isabel revelara que el rey Felipe VI se había operado de cataratas.

La conversación surgió en la sección de crónica rosa del programa, cuando Isabel comentó que "al rey le han operado de cataratas, no sabíamos nada". La intervención del monarca y su recuperación centraron parte del debate, en el que también se plantearon dudas sobre los cuidados después de la cirugía, los viajes en avión y la necesidad de contar con un acompañante.

Isabel dio la noticia al repasar otros asuntos relacionados con el fin de semana de los Premios Princesa de Asturias. Según explicó, la reina Letizia, la reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía ya estaban en casa. La colaboradora reconoció sus dudas sobre la recuperación tras una operación de cataratas: "Nunca me han operado de cataratas, pero no sé si se puede viajar en avión o no se puede viajar. No lo sé, no lo tengo claro"·.

¿Por qué molesta la luz después de una operación de cataratas?

La sensibilidad a la luz es una de las molestias que pueden aparecer después de una cirugía de cataratas. Durante la intervención se retira el cristalino opacificado y se sustituye, habitualmente, por una lente intraocular. Tras la operación, el ojo necesita un periodo de adaptación y puede presentar molestias, deslumbramiento o una mayor sensibilidad a la claridad.

Durante la tertulia, se explicó que, al desaparecer la catarata, la luz puede llegar al interior del ojo de una forma distinta a como lo hacía antes. La sensación puede resultar especialmente intensa al pasar de una visión limitada por la opacidad del cristalino a una visión más clara.

La conversación también abordó el caso del rey Felipe VI, después de que se comentara que había afirmado que ya veía bien. A propósito de esa recuperación, surgió la cuestión de si debía seguir utilizando gafas oscuras en sus apariciones públicas.

Gafas de sol después de la cirugía: qué hay que tener en cuenta

El uso de gafas de sol después de una operación de cataratas puede ayudar a reducir las molestias provocadas por la luz intensa y el deslumbramiento durante la recuperación. No obstante, las necesidades varían de una persona a otra y las recomendaciones dependen de la evolución del ojo y de las indicaciones del especialista.

En la tertulia se mencionó que algunas personas siguen utilizando gafas oscuras incluso mucho tiempo después de la intervención. Sin embargo, esa referencia corresponde a una observación personal y no establece cuánto debe durar la sensibilidad a la luz tras una cirugía de cataratas.

Por eso, no existe un plazo único que sirva para todos los pacientes. El oftalmólogo debe indicar cuánto tiempo conviene utilizar gafas de sol y cuándo puede dejarse esa protección, además de explicar los cuidados específicos que requiere cada caso.

También es importante distinguir entre las gafas oscuras para aliviar la fotofobia y las medidas de protección que el equipo médico recomiende durante el postoperatorio. Si aparecen dolor intenso, un empeoramiento repentino de la visión u otros síntomas preocupantes, es necesario consultar con un profesional sanitario.

La recuperación del rey Felipe VI y su agenda oficial

La conversación también se centró en las circunstancias de la intervención del monarca. Se preguntó si había estado acompañado y se comentó la duración habitual del ingreso, antes de plantear cómo podía encontrarse durante sus próximos compromisos públicos.

Isabel señaló que la inauguración de las academias reales prevista para esa tarde podía celebrarse hacia las seis, cuando, tras el cambio de hora, ya empezaba a anochecer. La cuestión de las gafas oscuras quedó así vinculada a la posible presencia del rey en un acto oficial.

En cualquier caso, la recuperación después de una operación de cataratas depende de la evolución individual. Aunque la visión puede mejorar pronto, las molestias con la luz y las pautas de protección deben valorarse de forma personalizada. Seguir las instrucciones del oftalmólogo es la mejor manera de resolver las dudas sobre las gafas de sol y los cuidados posteriores a la cirugía.