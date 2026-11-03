El COFM reivindica la farmacia ante la primaria: "Solucionamos 8 de cada 10 consultas"

Libertad Digital ha celebraro este martes el II Foro de Sanidad, un encuentro que ha reunido en el Auditorio Cremades & Calvo-Sotelo de Madrid a responsables de la Comunidad de Madrid y a representantes del sector sanitario para analizar los principales retos del sistema y las soluciones que ofrece la colaboración público-privada.

Entre los asuntos abordados durante la jornada figuran el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, la falta de profesionales y la necesidad de reforzar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales.

En este contexto, José Manuel Becerra, vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), ha defendido el papel de las oficinas de farmacia como un recurso sanitario de proximidad que puede contribuir a aliviar la presión sobre la atención primaria y mejorar el seguimiento de los pacientes. "Tenemos 3.000 farmacias en Madrid que están muy capilarizadas, son muy accesibles", ha explicado durante una conversación con la periodista de Libertad Digital Leticia Vaquero.

Becerra ha recordado que estos establecimientos cuentan con alrededor de 9.000 profesionales sanitarios y ha reivindicado su capacidad para colaborar con el conjunto del sistema. "Los farmacéuticos estamos aquí para ofrecernos en qué podemos colaborar para solucionar ese sistema sanitario tensionado", ha señalado.

La farmacia como primer punto de atención

El vicepresidente del COFM ha destacado que la labor de los farmacéuticos no se limita a dispensar medicamentos. También intervienen en la prevención, la promoción de la salud y la detección de problemas antes de que se agraven. "Solucionamos en patologías menores 8 de cada 10 consultas que nos vienen a hacer a la farmacia", ha afirmado. De este modo, ha explicado, muchos pacientes no necesitan llegar a la atención primaria, que también se encuentra sometida a una importante presión asistencial.

Además, ha subrayado la importancia de comprobar que los tratamientos se toman correctamente. Una buena adherencia terapéutica permite mejorar la eficacia de los medicamentos y evitar complicaciones. Según ha explicado, un porcentaje elevado de los ingresos hospitalarios está relacionado con errores en la toma de medicación.

Entre los servicios que ofrecen las farmacias ha destacado los sistemas personalizados de dosificación (SPD), conocidos popularmente como pastilleros. Sin embargo, Becerra ha insistido en que no consisten únicamente en preparar las pastillas: incluyen una entrevista inicial con el paciente, la revisión de su medicación y un seguimiento semanal para comprobar que el tratamiento se está tomando adecuadamente y que no está provocando problemas.

El Colegio desarrolla actualmente dos proyectos remunerados de este tipo en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos se enmarca en el programa Pueblos con Vida, dirigido a localidades de menos de 2.500 habitantes. En estos municipios hay 50 farmacias y únicamente dos centros de salud, según los datos aportados por Becerra.

El proyecto incluye también el control de pacientes con hipertensión, la detección de posibles problemas de salud y la derivación al médico cuando es necesario. Además, se están instalando desfibriladores para convertir las farmacias en puntos cardioprotegidos. El otro programa se desarrolla en Collado Villalba y cuenta con la colaboración de los servicios sociales para atender a personas mayores que sufren situaciones de soledad no deseada.

Más coordinación entre farmacéuticos y médicos

Becerra ha defendido que el objetivo de los farmacéuticos no es sustituir a otros profesionales sanitarios, sino trabajar de forma coordinada con ellos. "Nosotros no queremos sustituir a nadie", ha asegurado. Por ello, considera necesario establecer protocolos de derivación y comunicación que permitan trasladar al médico los casos que no puedan resolverse desde la oficina de farmacia.

En este sentido, ha destacado la puesta en marcha de un sistema de comunicación entre farmacéuticos y otros profesionales sanitarios para consultar posibles problemas relacionados con los tratamientos. También ha recordado que el mecanismo de bloqueo cautelar ha permitido realizar más de 20.000 intervenciones para advertir a los médicos de posibles errores, como la prescripción de dos medicamentos para una misma patología.

El vicepresidente del Colegio ha reivindicado asimismo la continuidad asistencial cuando un paciente recibe el alta hospitalaria. Como ejemplo, ha recordado un proyecto piloto desarrollado en Madrid con pacientes con VIH que permitió recoger en las farmacias comunitarias medicamentos que habitualmente se dispensaban en el hospital. La iniciativa, ha explicado, obtuvo resultados muy positivos en satisfacción de los pacientes, comunicación entre profesionales y prevención de errores de medicación.

Sobre la atención farmacéutica a domicilio, Becerra ha avanzado que el decreto que regulará este servicio está "a punto de salir", aunque todavía no se encuentra aprobado. Ha aclarado que no debe confundirse con un servicio de reparto de medicamentos: estará dirigido a pacientes concretos con falta de capacidad funcional acreditada y comprenderá la revisión de su medicación, la entrega informada y la resolución de problemas relacionados con el tratamiento.

Prevención y detección precoz

El vicepresidente del COFM también ha puesto el foco en el papel de las farmacias en los programas de prevención. En concreto, ha destacado Prevecolon, el sistema de cribado de cáncer de colon en el que participan las oficinas de farmacia. Su incorporación ha permitido aumentar el acceso de los ciudadanos a las pruebas, gracias a la proximidad de estos establecimientos.

"300.000 test se han entregado ya desde las farmacias", ha indicado. Los farmacéuticos informan a los pacientes sobre la utilidad de la prueba de sangre en heces y explican cómo realizarla. Becerra ha defendido que la detección temprana permite actuar antes sobre la enfermedad y evitar complicaciones e ingresos hospitalarios.

También ha explicado el desarrollo de Inmunízate, un proyecto que comenzó en Tres Cantos y Aranjuez para detectar a pacientes de grupos de riesgo que no se habían vacunado contra la gripe. Tras los resultados obtenidos, este año se ha puesto en marcha Inmunízate 2.0, extendido a toda la Comunidad de Madrid.

Por último, Becerra ha advertido de las dificultades para encontrar profesionales dispuestos a trabajar en el medio rural, pese a que existen más facultades de Farmacia que nunca. A su juicio, garantizar la sostenibilidad de las oficinas en estos municipios y remunerar los servicios que prestan resulta fundamental para mantener la atención sanitaria de proximidad.