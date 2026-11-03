El ejercicio físico frena el impacto de la predisposición genética a la depresión

La actividad física podría ayudar a amortiguar el impacto de la predisposición genética a la depresión. Así lo apunta una investigación de la Universidad Estatal de Kansas (Estados Unidos), que ha observado que el riesgo genético está menos relacionado con la gravedad de los síntomas depresivos entre los adultos que realizan más ejercicio.

El estudio, publicado en la revista científica Nature Mental Health, ha analizado la relación entre la predisposición genética, la actividad física y el trastorno depresivo mayor. Para ello, los investigadores recurrieron a los datos del programa 'All of Us', una iniciativa de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos que reúne información genética, médica y sobre los hábitos de vida de miles de participantes.

El equipo examinó las respuestas a encuestas, los historiales médicos electrónicos, los datos genéticos y los registros de actividad física recopilados durante largos periodos mediante dispositivos Fitbit.

Más actividad

Para medir el ejercicio, los investigadores se fijaron en dos indicadores habituales de los dispositivos de seguimiento: el número de pasos diarios y los minutos dedicados a actividad física de intensidad moderada o vigorosa.

Según explica Denver Brown, profesor asistente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Kansas, ambas medidas mostraron un patrón similar: entre los adultos más activos, la predisposición genética estaba menos relacionada con la gravedad de la depresión.

El trabajo no se limitó a comprobar si los participantes tenían o no un diagnóstico de trastorno depresivo mayor. También evaluó la intensidad de sus síntomas, una distinción que los autores consideran fundamental para comprender mejor la enfermedad.

"Si consideramos la depresión simplemente como un 'sí o no' para el diagnóstico, estamos pasando por alto gran parte de la variabilidad que conlleva un diagnóstico", advierte Brown. El investigador recuerda que algunas personas pueden experimentar síntomas sin contar con un diagnóstico formal, mientras que otras presentan cuadros de distinta gravedad.

La actividad física en jóvenes

Aunque el estudio se centró en adultos, la línea de investigación de Brown también presta atención a los adolescentes y adultos jóvenes. En estas etapas se concentra una parte importante de los primeros episodios de ansiedad y depresión, al mismo tiempo que suele producirse un descenso de la actividad física.

El investigador considera especialmente relevante estudiar cómo se relacionan el ejercicio, el sedentarismo y el sueño con el bienestar psicológico durante estos años.

"Nuestra investigación es importante, sobre todo para los adolescentes y los adultos jóvenes, porque estas etapas de la vida coinciden con el pico de aparición de la ansiedad y la depresión, y también coinciden con una disminución sustancial en la participación en la actividad física", señala.