El presidente de Cofares advierte: las rebajas amenazan el reparto de medicamentos: "No podemos llevar el precio a cero"

El presidente de Cofares, Eduardo Pastor, ha advertido de la necesidad de garantizar la viabilidad económica de la distribución farmacéutica para mantener el suministro de medicamentos en toda España. Durante su intervención en el II Foro de Sanidad de Libertad Digital, celebrado este martes en Madrid, ha reclamado seguridad jurídica y un mayor reconocimiento institucional para un sector que considera "totalmente estratégico" y del que depende que los medicamentos lleguen a las farmacias, también en los municipios más pequeños.

En la entrevista con la periodista de Libertad Digital Leticia Vaquero, Pastor ha alertado de que la bajada continuada de los precios de los medicamentos y el aumento de los costes de transporte, energía y logística pueden acabar comprometiendo la calidad del servicio. "No podemos llevar el precio a cero porque ya se dejará de fabricar", ha señalado, al advertir de que los medicamentos que dejan de ser rentables pueden desaparecer del mercado.

El presidente de Cofares ha recordado que el trabajo de distribución no consiste únicamente en transportar medicamentos, sino en mantener una compleja red de almacenes, rutas y existencias que permita abastecer a las farmacias. "Si queremos garantizar todo este sistema de tantos almacenes, con tanto estocaje de referencia dentro de las poblaciones, eso tiene que ser rentable", ha insistido.

48 almacenes y reparto en pueblos

Pastor ha puesto como ejemplo la dimensión de la red logística de Cofares, que cuenta actualmente con 48 almacenes repartidos por España y prevé alcanzar los 51 en el plazo de un año y medio. Gracias a esta infraestructura, la compañía abastece incluso a localidades de apenas 80 habitantes, donde llega hasta dos veces al día.

El objetivo, ha explicado, es que cualquier ciudadano tenga acceso a los medicamentos con independencia de dónde viva. Según ha detallado, las farmacias disponen de un amplio estocaje a menos de una hora de distancia, una garantía que depende de una planificación logística cada vez más apoyada en las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

La compañía gestiona 460 millones de pedidos al año y realiza 2.500 rutas diarias. De ellas, el 38% de las rutas matutinas se dirige a municipios rurales. Pastor ha destacado que la tecnología permite conocer en tiempo real dónde se encuentra cada medicamento, gestionar las existencias y anticipar posibles problemas de abastecimiento.

"Una cosa es fabricar los medicamentos y otra cosa es hacerlos llegar a cualquier sitio de España", ha resumido. Para el presidente de Cofares, la distribución es un eslabón esencial de la sanidad que, precisamente porque funciona, no siempre recibe la atención que merece.

Pastor ha pedido que las administraciones cuenten con las empresas de distribución farmacéutica en la elaboración de un plan nacional de desabastecimientos y de salud pública. Ha defendido que el sector dispone de información en tiempo real sobre las existencias y las carencias de medicamentos, por lo que puede contribuir a anticipar problemas y gestionar las reservas estratégicas.

En este sentido, ha criticado que durante la pandemia las administraciones no recurrieran a la distribución para conocer qué medicamentos y productos sanitarios había disponibles y dónde se encontraban. "La distribución es la primera que te puede dar ese dato, y te lo da en tiempo real", ha afirmado.

Sin miedo a externalizar

El presidente de Cofares ha defendido además la colaboración público-privada como una fórmula que lleva décadas funcionando en el ámbito farmacéutico. Ha recordado que tanto las oficinas de farmacia como la distribución son de titularidad privada y forman parte del funcionamiento ordinario del sistema sanitario.

"¿Cuál es el motivo por el cual una sanidad pública potente no debe de externalizar aquellos recursos en los que no debe de invertir, sino que puntualmente tiene que contratar?", ha planteado. Para el presidente, la cuestión no está en recurrir o no a empresas privadas, sino en establecer procedimientos de contratación limpios y transparentes.

Pastor ha reclamado que se deje a las empresas gestionar y aportar sus capacidades al sistema sanitario, sin que la ideología interfiera en decisiones que deben centrarse en la atención al paciente. "Lo principal es que el paciente esté atendido y que tenga buena salud", ha subrayado.

Por último, ha defendido que el gasto sanitario debe entenderse como una inversión y ha recordado que España mantiene el presupuesto sanitario en torno al 9% del PIB, frente a cifras del 11% en otros países europeos.