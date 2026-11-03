El secreto celular de la mujer más longeva del mundo: ¿por qué las mitocondrias frenan el envejecimiento prematuro?

María Branyas Morera no solo rompió récords cronológicos al convertirse en la persona más longeva del mundo antes de fallecer en agosto de 2024 a los 117 años y 168 días. Su cuerpo guardaba un tesoro biológico que ha cambiado la forma en que la ciencia entiende el envejecimiento. El equipo del doctor Manel Esteller, del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras , sometió a Branyas al estudio genético más completo jamás realizado a un supercentenario. El veredicto científico fue asombroso: sus células eran entre 17 y 23 años más jóvenes que su edad real, debido, principalmente, al estado impecable de sus mitocondrias.

Las mitocondrias actúan como las centrales energéticas del cuerpo, encargadas de generar el ATP (la energía celular). El caso de Branyas ha reavivado el interés por la "Teoría Mitocondrial del Envejecimiento", la cual demuestra que cuando estos motores celulares fallan, el organismo experimenta un declive drástico y prematuro.

La receta de la longevidad

Aunque María Branyas contaba con una lotería genética privilegiada, su estilo de vida diario fue el combustible que mantuvo sus mitocondrias a pleno rendimiento. Una estricta dieta mediterránea basada en productos frescos, donde no faltaban tres yogures diarios, caminatas constantes, una vida social activa y una profunda tranquilidad emocional blindaron su salud celular.

La ciencia médica actual confirma que los peores enemigos de la mitocondria son el sedentarismo, el estrés crónico (que eleva el cortisol), la falta de sueño y las dietas saturadas de azúcar y ultraprocesados. El legado de Branyas demuestra que la longevidad no es solo una cuestión de azar, sino del cuidado diario de los motores que nos mantienen vivos.

Biohacking celular: suplementos que "imitan" la juventud genética

Al igual que las caminatas y los yogures de la supercentenaria catalana, aportar activos con alta biodisponibilidad ayuda a neutralizar los radicales libres en la raíz del tejido celular, frenando el envejecimiento acelerado mucho antes de que se manifieste en el exterior.

Dado que la mayoría de los seres humanos no posee el boleto ganador en la lotería del ADN que blindaba a María Branyas, la ciencia médica busca cómo replicar artificialmente esa protección mitocondrial. Es aquí donde entran en juego los nutrientes bioactivos enfocados en restaurar la energía desde la célula.

Una de las herramientas más recomendadas por los expertos en longevidad es la Coenzima Q10, un componente esencial para la producción de ATP que disminuye drásticamente a partir de los 40 años. Sin embargo, no todas las opciones del mercado funcionan igual. En el plano de la suplementación avanzada destaca, Q10 Plus Ubiquinol de MundoNatural que incluye Ubiquinol, la versión ya reducida y biotransformada de la CoQ10. Al ser idéntica a la que genera el propio cuerpo, presenta una absorción superior en comparación con la CoQ10 tradicional. Esto evita que la mitocondria tenga que gastar recursos metabólicos en su transformación.

Su fórmula añade bisglicinato de magnesio. Este mineral actúa como un cofactor clave que estabiliza las moléculas de ATP y ayuda a reducir notablemente el cansancio y la fatiga muscular.