Fátima Matute defiende la colaboración público-privada en Madrid: "No queremos convertirnos en Cuba o Corea del Norte"

Libertad Digital ha celebrado este martes el II Foro de Sanidad, un encuentro en el Auditorio Cremades & Calvo-Sotelo de Madrid que ha reunido a responsables de la Comunidad de Madrid y representantes del sector para analizar los principales retos del sistema sanitario y las soluciones que puede ofrecer la colaboración público-privada.

Durante la jornada, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha defendido el modelo madrileño y ha rechazado las críticas a la participación de empresas privadas en la prestación de servicios sanitarios públicos.

En una conversación con Ignacio Balboa, médico y colaborador de esRadio Galicia, Matute ha asegurado que quienes cuestionan este modelo también recurren a la sanidad madrileña cuando necesitan atención. "Cuando tienen un problema no dudan en reclamar la atención sanitaria que damos en Madrid", ha señalado. A su juicio, la colaboración entre ambos sectores no supone privatizar la sanidad, sino poner todos los recursos disponibles al servicio de los pacientes.

La consejera ha recordado que este modelo cuenta con herramientas contempladas en la Ley General de Sanidad de 1986 y en otra normativa de 1997. "Lo que hace no es poner en manos privadas la sanidad, sino poner todo el recurso privado al servicio de la sanidad pública", ha explicado. Matute ha defendido que los ciudadanos mantienen su tarjeta sanitaria y el acceso a toda la cartera de servicios del Sermas, mientras que la Administración establece las condiciones, exige estándares de calidad y supervisa la prestación.

Como ejemplo, ha mencionado que Madrid cuenta con una esperanza de vida de 87 años y una esperanza de vida con calidad de 83. También ha destacado que la región dispone de 129 centros, servicios y unidades de referencia, que el año pasado realizaron 336.000 actos médicos para diagnosticar y tratar enfermedades que no podían abordarse en otros lugares.

Matute ha advertido de que Madrid cuenta actualmente con 7,2 millones de habitantes y prevé alcanzar los ocho millones en 2030. Por ello, considera que prescindir de la colaboración privada supondría dejar sin atención a una parte de la población. "Si despreciamos toda la colaboración privada que tenemos, es absurdo", ha afirmado. La consejera ha cifrado en un 12% el peso de esta colaboración en la asistencia sanitaria madrileña y ha defendido que se trata de una alianza sometida a controles y auditorías.

"No queremos convertirnos en Cuba, Corea del Norte o Nicaragua", ha añadido, al rechazar un modelo sanitario basado exclusivamente en proveedores públicos.

Matute denuncia la falta de médicos

La consejera también ha alertado de la escasez de profesionales sanitarios y ha señalado que el problema no se resolverá únicamente aumentando las plazas universitarias de Medicina. Según ha explicado, el principal cuello de botella se encuentra en la formación especializada, necesaria para poder ejercer como médico en España.

Matute ha indicado que este año se presentaron unos 36.000 aspirantes a las plazas de formación especializada, mientras que el Estado convocó algo más de 12.000. Además, ha advertido de que alrededor del 30% de los médicos de la Comunidad de Madrid, unos 6.000 de una plantilla de 17.000, se jubilarán en los próximos cinco años.

La consejera ha reclamado más acreditaciones de unidades docentes y una reforma del modelo formativo. También ha defendido cambios en los roles profesionales y una mayor formación de los técnicos sanitarios para aprovechar mejor los recursos humanos disponibles.

Acusa al Gobierno de reducir la financiación sanitaria

Matute ha reclamado una reforma del sistema sanitario que incluya cambios legislativos y una financiación adecuada. En este punto, ha acusado al Gobierno de haber reducido un 50% la partida presupuestaria destinada a sanidad: según las cifras que ha citado, pasó de 3.225 millones de euros en 2023 a 1.700 millones en 2024.

La consejera ha cuestionado asimismo que el Ejecutivo anuncie incrementos de financiación sin detallar las partidas que corresponden a cada comunidad autónoma. También ha asegurado que el Ministerio de Sanidad adeuda a Madrid alrededor de 90 millones de euros por distintos conceptos, además de otros 1.300 millones en fondos que, según ha denunciado, deberían haberse adelantado.

Por último, Matute ha defendido que la innovación tecnológica y farmacéutica debe incorporarse a la gestión sanitaria y ha pedido cambiar los indicadores para medir los resultados en salud, en lugar de limitarse al número de camas ocupadas o intervenciones realizadas. Como ejemplo, ha destacado la vacunación frente al virus respiratorio sincitial, con la que, según sus datos, se ha conseguido evitar la enfermedad en el 85% de las personas vacunadas.

La consejera ha concluido reclamando una gestión sanitaria orientada a los resultados y a la prevención, y ha insistido en que la colaboración entre la Administración y el sector privado debe seguir formando parte de las soluciones para garantizar la atención a los ciudadanos.