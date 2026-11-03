La directora de Comunicación de Asisa reclama que las aseguradoras participen en la planificación de la sanidad pública

La directora de Comunicación de Asisa, Amelia Aguilar, ha reclamado que las aseguradoras privadas tengan un papel más relevante en la planificación del Sistema Nacional de Salud y no sean consideradas únicamente proveedoras de servicios. Durante su intervención en el II Foro Sanidad de Libertad Digital, ha defendido que la colaboración público-privada es fundamental para aliviar la presión sobre la sanidad pública y mejorar la atención a los pacientes.

Aguilar ha insistido en que la sanidad privada no pretende sustituir al sistema público, sino contribuir a su sostenibilidad. "Nosotros desde Asisa somos firmes defensores del Sistema Nacional de Salud y pensamos que no hay forma de sustituirlo desde la medicina privada o desde la sanidad privada", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que el carácter público de la sanidad no depende de quién presta directamente el servicio, sino de que su financiación sea pública y esté garantizado el acceso universal. Bajo esas premisas, considera que las entidades privadas pueden ayudar a prestar una asistencia más eficiente.

Un papel estratégico

La responsable de Comunicación de Asisa ha explicado que el sistema sanitario arrastra una situación de tensión agravada tras la pandemia. Por un lado, muchas personas dejaron de atender determinadas necesidades médicas durante ese periodo, lo que provocó que algunas patologías se agravaran. Por otro, ha aumentado la importancia que los ciudadanos conceden a su salud y, con ello, la demanda de asistencia.

Ante esta situación, Aguilar considera que las aseguradoras pueden contribuir a descongestionar los hospitales públicos, especialmente mediante la atención de pacientes y la realización de intervenciones, pruebas diagnósticas y tratamientos.

Sin embargo, ha reclamado un cambio en la relación con las administraciones. A su juicio, no basta con que los hospitales privados reciban pacientes derivados desde la sanidad pública cuando se acumulan las listas de espera. También deberían participar en la planificación de las necesidades asistenciales.

"Sería excelente avanzar en la colaboración pública o privada desde el reconocimiento de capacidades", ha defendido. Aguilar ha puesto como ejemplo la dificultad que supone para un centro organizar de repente 300 operaciones de cataratas si no dispone de suficientes quirófanos o debe realizar inversiones que después no podrá aprovechar.

Por ello, ha reclamado que las aseguradoras sean consideradas "socios estratégicos" y puedan conocer de antemano las necesidades del sistema para organizar sus recursos e inversiones. "No solo dar el servicio, sino formar parte de esa planificación desde el principio", ha resumido.