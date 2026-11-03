La Fundación Jiménez Díaz logra la máxima acreditación europea en investigación oncológica

El Comprehensive Cancer Center del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, acreditado en junio por la Organisation of European Cancer Institutes (OECI) —máxima garantía europea a su abordaje transversal, multidisciplinar e integral del cáncer— ha sumado un nuevo aval, en este caso a la investigación en este ámbito, al convertirse en uno de los primeros centros integrales de cáncer a nivel internacional en acreditarse como 'Comprehensive Cancer Center with research excellence' por esta organización.

Este nuevo hito para el hospital madrileño reconoce la investigación en Oncología del máximo nivel de excelencia, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, que se realiza en su Comprehensive Cancer Center, diferenciándole de otros centros integrales oncológicos por su compromiso en este ámbito.

"Tal y como ha refrendado la OECI, en nuestro centro creemos que no es suficiente con ofrecer una excelente asistencia, una magnífica investigación y tener implicación directa acreditada en la docencia, sino que tenemos que converger con puntos muy concretos y exigentes que definen la excelencia también en investigación, para alcanzar el máximo nivel en este ámbito", manifestó el doctor Jesús García-Foncillas, director del Comprehensive Cancer Center de la Fundación Jiménez Díaz, que aúna asistencia, investigación, docencia e innovación bajo los más altos estándares de calidad para ofrecer el mejor y más personalizado diagnóstico y tratamiento oncológico.

Concretamente, estos aspectos pasan por contar con sendos programas de investigación básica, con varias líneas orientadas al cáncer; y traslacional, que permita trasladar sus resultados a la práctica clínica, y promueva la interacción entre los investigadores de ambos ámbitos.

"El objetivo es extraer la máxima información de los pacientes y los tumores para generar evidencias dirigidas a identificar nuevas dianas para el tratamiento, mecanismos de resistencia y potenciales biomarcadores que aumenten la precisión en la decisión terapéutica de cada paciente, entre otros", indicó el Dr. García-Foncillas, destacando un reto adicional: "conseguir que el análisis en el tumor tenga la misma solidez en muestras de sangre periférica para avanzar en la monitorización en tiempo real de los cambios que se producen en el tumor de una persona a través de la extracción de muestras".

Entre los citados requisitos, el también jefe del Departamento de Oncología Médica de la Fundación Jiménez Díaz señaló la necesidad de contar con una Unidad de Fases I con un nivel importante de ensayos clínicos en la fase más precoz posible de desarrollo, es decir, que testen por primera vez fármacos de investigación en pacientes.

"Estar en la más absoluta vanguardia del desarrollo terapéutico en este sentido debe reflejarse tanto a nivel cuantitativo como cualitativo", subraya, mencionando los 135 ensayos clínicos en fase I en desarrollo en el centro y los 353 pacientes nuevos reclutados para ellos en 2025.

Trabajar en que la investigación desarrollada cubra también el ámbito de la calidad de vida del paciente, y hacerlo coordinadamente con él para tener en cuenta no solo los resultados en su salud, sino también en su experiencia y percepción del proceso, es otro de los requisitos clave en la acreditación, al igual que la integración del esfuerzo investigador con el docente. En este último apartado, el Dr. García-Foncillas aludió a la importancia de "contar con una actividad robusta y acreditada de investigación en pregrado y postgrado".

"Tener un número importante de estudiantes en ambas fases del proceso formativo que contribuyan con sus investigaciones a la producción del centro en este sentido es fundamental", insiste, mencionando también la "disponibilidad en el centro de programas activos de formación en investigación en el contexto universitario coordinados por personal ligado a ambas instituciones, para cubrir una formación holística de la aproximación al paciente de cáncer". Por último, los criterios para ser acreditados como 'Comprehensive Cancer Center with research excellence' incluyen también la coordinación de reuniones internacionales en el ámbito de la Oncología por parte de personal del centro.

Abordaje multidisciplinar

El Comprehensive Cancer Center de la Fundación Jiménez Díaz —nombre con el que hace un año pasó a llamarse al área oncológica del hospital, actualizando, completando y llevando a un nuevo nivel de excelencia su hasta entonces conocido OncoHealth, referente nacional e internacional en el diagnóstico y tratamiento del cáncer— es un modelo multidisciplinar que integra asistencia, investigación, docencia e innovación, así como una firme apuesta por la medicina de precisión y la incorporación de tecnologías y terapias avanzadas.

Se trata de un centro referente en innovación oncológica concebido como una estructura organizativa transversal focalizada en el abordaje multidisciplinar del cáncer a través de unidades multidisciplinares por tipo de tumor, que agrupan a los mejores especialistas implicados en el abordaje del cáncer, y que trabajan de forma coordinada para ofrecer un diagnóstico y tratamiento personalizado a cada paciente.

Así, ofrece desde la investigación básica, clínica y traslacional, hasta la oferta diagnóstica y terapéutica más completa, innovadora y personalizada que pueda necesitar un paciente oncológico a lo largo de su proceso de salud, incluyendo las nuevas y más avanzadas terapias y fármacos, la terapia celular, la biopsia líquida, el análisis genómico y todo el arsenal terapéutico de vanguardia del Centro de Protonterapia Fundación Jiménez Díaz.

Su diseño y funcionamiento ha tenido como referencia las definiciones de "comprehensive cancer center" del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos y los estándares europeos de OECI y Crane2, que se concretan en tres líneas: una estructura del proceso asistencial alrededor del paciente, impulsando un funcionamiento eficiente en torno a unidades funcionales que ofrezcan un nuevo enfoque oncológico para facilitar un diagnóstico completo, riguroso y multidisciplinar; un programa de investigación básica, traslacional y clínica con clara interrelación con la asistencia que permita materializar nuevas terapias y acercarlas al paciente; y una formación de pregrado, postgrado y de especialización que se adapte a la demanda del profesional y aporte soluciones formativas.