La sanidad reclama más colaboración público-privada, profesionales e innovación para afrontar sus grandes retos

Libertad Digital ha celebrado este martes el II Foro de Sanidad, un encuentro en el Auditorio Cremades & Calvo-Sotelo de Madrid que ha reunido a responsables de la Comunidad de Madrid y a representantes de algunos de los principales actores del sector sanitario para analizar los desafíos del sistema y las soluciones que puede aportar la colaboración público-privada.

El envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, las listas de espera, la escasez de profesionales y la incorporación de nuevas tecnologías han centrado una jornada en la que los participantes han coincidido en la necesidad de aprovechar todos los recursos disponibles para mejorar la atención a los pacientes.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido el modelo de colaboración público-privada de la región y ha rechazado que la participación de empresas privadas suponga una privatización de la sanidad. "Lo que hace no es poner en manos privadas la sanidad, sino poner todo el recurso privado al servicio de la sanidad pública", ha explicado.

Matute ha advertido de que Madrid cuenta con 7,2 millones de habitantes y prevé alcanzar los ocho millones en 2030. Por ello, considera que prescindir de los recursos privados supondría reducir la capacidad asistencial. "No queremos convertirnos en Cuba, Corea del Norte o Nicaragua", ha afirmado.

La consejera también ha alertado de la falta de médicos. Según sus datos, alrededor de 6.000 profesionales de una plantilla de 17.000 se jubilarán en los próximos cinco años. Ha señalado que el principal problema está en la formación especializada y ha reclamado más acreditaciones de unidades docentes. Asimismo, ha acusado al Gobierno de reducir un 50% la partida presupuestaria destinada a sanidad, que, según las cifras que ha aportado, pasó de 3.225 millones de euros en 2023 a 1.700 millones en 2024.

Las aseguradoras piden participar en la planificación sanitaria

La directora de Comunicación de Asisa, Amelia Aguilar, ha reclamado que las aseguradoras privadas tengan un papel más relevante en la planificación del Sistema Nacional de Salud. A su juicio, no deben ser consideradas únicamente como proveedoras a las que recurrir cuando se acumulan las listas de espera, sino como socios que puedan anticipar las necesidades asistenciales y organizar sus recursos.

"Nosotros desde Asisa somos firmes defensores del Sistema Nacional de Salud y pensamos que no hay forma de sustituirlo desde la medicina privada o desde la sanidad privada", ha señalado. Aguilar ha defendido que la colaboración debe basarse en el reconocimiento de las capacidades de cada parte y ha puesto como ejemplo las dificultades que puede encontrar un centro privado si recibe de repente un encargo de cientos de operaciones sin disponer de los recursos necesarios.

Por ello, ha reclamado que las aseguradoras puedan participar desde el principio en la planificación. "No solo dar el servicio, sino formar parte de esa planificación desde el principio", ha resumido.

También el presidente de Cofares, Eduardo Pastor, ha defendido la importancia de la colaboración entre ambos sectores, en este caso para garantizar la distribución de medicamentos. Pastor ha advertido de que la reducción continuada de los precios y el incremento de los costes logísticos pueden comprometer la viabilidad del suministro. "No podemos llevar el precio a cero porque ya se dejará de fabricar", ha alertado.

Cofares cuenta con 48 almacenes en España y prevé alcanzar los 51 en un año y medio. Su red permite abastecer incluso a localidades de apenas 80 habitantes. La compañía gestiona, según los datos aportados por su presidente, 460 millones de pedidos al año y realiza 2.500 rutas diarias. Pastor ha reclamado que la distribución farmacéutica sea reconocida como un sector estratégico y que las administraciones cuenten con ella para elaborar planes de desabastecimiento y de salud pública.

Farmacias y farmacéuticos, un recurso para aliviar la atención primaria

El vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), José Manuel Becerra, ha reivindicado el papel de las oficinas de farmacia como puntos sanitarios de proximidad que pueden contribuir a descongestionar la atención primaria. Madrid cuenta, según ha explicado, con 3.000 farmacias y alrededor de 9.000 profesionales sanitarios.

"Solucionamos en patologías menores 8 de cada 10 consultas que nos vienen a hacer a la farmacia", ha afirmado. Becerra ha destacado también la labor de seguimiento de los tratamientos y los sistemas personalizados de dosificación, que permiten revisar la medicación y comprobar que los pacientes la toman correctamente.

El vicepresidente del COFM ha defendido una mayor coordinación con los médicos y ha insistido en que los farmacéuticos no pretenden sustituir a otros profesionales. Entre las iniciativas que ha destacado figuran los programas de atención a pacientes mayores y personas que viven en municipios rurales, así como la participación de las farmacias en el cribado del cáncer de colon. Según sus datos, ya se han entregado 300.000 test a través de estos establecimientos.

España destaca en ensayos clínicos, pero tarda más de un año en dar acceso a medicamentos

El director general de Moderna para España, Pablo Álvarez, ha puesto en valor el liderazgo del país en investigación clínica, aunque ha advertido de las dificultades para trasladar esa innovación a los pacientes. España invierte más de 1.800 millones de euros anuales en ensayos clínicos y es, según los datos que ha ofrecido, el principal país europeo por número de estudios, con más de 800.

Sin embargo, ha señalado que el acceso a los medicamentos aprobados sigue siendo una asignatura pendiente. En España se tarda más de un año en acceder a un tratamiento que ya ha recibido la aprobación. Para Álvarez, una de las principales barreras es la falta de capacidad para medir los resultados en salud, lo que dificulta la incorporación de nuevos medicamentos.

El responsable de Moderna también ha defendido el potencial del ARN mensajero más allá de las vacunas contra el covid, con posibles aplicaciones en el tratamiento de determinados tipos de cáncer y enfermedades raras. Además, ha destacado la capacidad de España para fabricar este tipo de medicamentos gracias a la alianza de Moderna con la compañía española Rovi.

Más de 160 modelos de inteligencia artificial en los hospitales madrileños

La transformación digital ha sido otro de los asuntos centrales del foro. Nuria Ruiz, directora general de Salud Digital de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que la sanidad pública madrileña cuenta ya con más de 160 modelos de inteligencia artificial implantados en sus hospitales.

Estas herramientas permiten, entre otras funciones, analizar pruebas diagnósticas, detectar imágenes que deben revisar los especialistas y facilitar la elaboración de informes clínicos. Ruiz ha insistido en que la inteligencia artificial no sustituye al médico, sino que sirve de apoyo y permanece bajo la supervisión del profesional sanitario.

Uno de los proyectos destacados es la transcripción de voz en los centros de salud, que permite recoger la conversación entre médico y paciente y preparar un informe clínico sin que el facultativo tenga que dedicar tanto tiempo a escribir en el ordenador. El objetivo, ha explicado, es "desburocratizar la consulta".

Ruiz también ha anunciado que la Comunidad trabaja para extender la historia clínica única a todos los centros de la región antes de que termine enero. Además, ha destacado que Madrid dispone de un data lake sanitario con más de 16.000 millones de datos procedentes de más de 400 fuentes.

La responsable de Salud Digital ha reconocido que los sistemas de inteligencia artificial pueden cometer errores y generar respuestas incorrectas, por lo que ha defendido la necesidad de establecer controles, auditorías y mecanismos de supervisión. La tecnología, ha concluido, debe implantarse cuando responda a una necesidad real y aporte utilidad tanto a los profesionales como a los pacientes.