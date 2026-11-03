Las plantas de interior reducen un 30% la contaminación y bajan la temperatura

Las plantas de interior no solo sirven para decorar. También pueden contribuir a mejorar la calidad del aire y reducir la temperatura de los edificios, según una investigación internacional liderada por la Universidad de Surrey (Reino Unido). El estudio concluye que las plantas en macetas y los muros verdes pueden reducir entre un 10% y un 30% determinados contaminantes, mientras que algunos sistemas de vegetación podrían disminuir hasta un 27% la energía necesaria para refrigerar ciertas zonas de oficinas.

El trabajo, publicado en la revista científica Eco-Environment and Health, reúne a 35 expertos internacionales coordinados por el Centro Global de Investigación del Aire Limpio (GCARE) de la Universidad de Surrey. Los investigadores han revisado estudios de distintos países para evaluar hasta qué punto la vegetación puede mejorar los espacios interiores.

Cómo ayudan las plantas a limpiar el aire

Una de las principales conclusiones es que las plantas pueden contribuir a eliminar los compuestos orgánicos volátiles (COV), gases que se desprenden de productos habituales en viviendas y oficinas, como pinturas, muebles y artículos de limpieza.

La revisión distingue entre la vegetación pasiva, como las plantas en macetas y los muros verdes, y los sistemas que hacen circular activamente el aire a través de las plantas y sus sustratos. Estos últimos demostraron una mayor capacidad para retirar los contaminantes en condiciones controladas.

Los efectos también se aprecian en la temperatura. La presencia de vegetación interior se asoció con descensos de entre 0,5 y 4,5 grados en las zonas próximas a las plantas. Este efecto podría mejorar el confort térmico y reducir la dependencia del aire acondicionado, especialmente en determinados espacios de trabajo.

Los investigadores advierten, sin embargo, de que la eficacia de estos sistemas depende de varios factores, entre ellos la ventilación, la iluminación, las especies utilizadas y el tipo de instalación. Por eso, los resultados no pueden trasladarse automáticamente a cualquier vivienda u oficina.

Además, buena parte de los estudios analizados se realizaron en laboratorios, con pequeñas cámaras de prueba y períodos de observación limitados. Estas condiciones no siempre reproducen lo que sucede en edificios reales, donde las plantas deben mantener su rendimiento durante largos periodos.

El profesor Prashant Kumar, director fundador de GCARE y autor principal del estudio, explica que cada vez existen más pruebas de los beneficios de incorporar vegetación a los espacios donde vivimos y trabajamos, pero señala que hasta ahora la investigación se había centrado en analizar sus efectos por separado.