Madrid implantará la historia clínica única en todos sus hospitales antes de febrero

La sanidad pública madrileña cuenta ya con más de 160 modelos de inteligencia artificial implantados en sus hospitales y trabaja para extender la historia clínica única a todos los centros de la región antes de que termine enero. Así lo ha explicado Nuria Ruiz, directora general de Salud Digital de la Comunidad de Madrid, durante su intervención en el II Foro Sanidad de Libertad Digital, donde ha defendido el papel de estas herramientas para mejorar la atención a los pacientes y facilitar el trabajo de los profesionales.

Ruiz ha subrayado que la inteligencia artificial no pretende sustituir a los médicos, sino servirles de apoyo en la toma de decisiones. Los modelos que ya funcionan en los hospitales madrileños permiten, entre otras cosas, priorizar la información de pruebas diagnósticas y detectar imágenes que después deben ser revisadas y confirmadas por los especialistas. También hay herramientas en atención primaria que permiten elaborar informes, resúmenes, prescripciones o bajas médicas, siempre bajo la supervisión del profesional sanitario.

Más de 160 modelos

Uno de los proyectos que ha destacado Ruiz es la implantación de la transcripción de voz en los centros de salud. Esta herramienta permite que el médico mantenga la conversación con el paciente sin tener que dedicar buena parte de la consulta a escribir en el ordenador.

La inteligencia artificial recoge la información, prepara un informe clínico y genera un resumen de la historia del paciente con datos como sus últimas analíticas, pruebas, episodios médicos o posibles reacciones a medicamentos. Además, puede proponer preguntas y desencadenar acciones como la elaboración de una prescripción o una baja médica.

En cualquier caso, la directora general ha insistido en que el profesional debe revisar, validar y firmar los documentos y actuaciones generados por la herramienta. También ha aclarado que el sistema no conserva la grabación de la conversación.

El objetivo, ha explicado, es "desburocratizar la consulta" y permitir que los médicos puedan dedicar más atención a sus pacientes. La inteligencia artificial también puede aumentar la seguridad en la prescripción, al advertir de posibles interacciones entre medicamentos que toma una persona por distintas patologías y evitar así incidentes y errores de medicación.

Historia clínica única

Otro de los grandes proyectos de Salud Digital es la unificación de las historias clínicas de los hospitales y centros sanitarios madrileños. Ruiz ha explicado que la región partía de distintos sistemas de información: dos en los hospitales de gestión directa, otros en los de gestión indirecta y uno diferente en atención primaria.

La Comunidad de Madrid ya ha comenzado a implantar la historia clínica única en centros como el Ramón y Cajal, el Clínico y el Hospital de Alcorcón. El objetivo, según ha anunciado, es que esté disponible en todos los centros de la región a finales de enero, lo que permitirá evitar duplicidades tanto para los profesionales como para los pacientes.

Ruiz también ha recordado que existe una historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud que permite consultar el resumen clínico de un paciente y acceder a la receta interoperable desde otras comunidades autónomas. Sin embargo, ha reconocido que todavía no existe una historia clínica única y completa para todo el país.

La dificultad, ha señalado, no es exclusivamente tecnológica. También es necesario que los datos estén normalizados y que las distintas comunidades utilicen criterios compatibles para registrar y compartir la información sanitaria.

Más de 16.000 millones de datos

La Comunidad de Madrid cuenta con un data lake sanitario que almacena más de 16.000 millones de datos y recibe información de más de 400 fuentes distintas. Esta plataforma permite utilizar los datos tanto para la asistencia sanitaria como para la investigación y la elaboración de políticas de salud. Ruiz ha destacado que la información debe estar correctamente gobernada y normalizada para que los modelos de inteligencia artificial puedan ofrecer resultados fiables.

En este sentido, ha reconocido que estas herramientas pueden cometer errores o generar respuestas incorrectas, las conocidas como "alucinaciones". Por eso, ha defendido la necesidad de entrenar los modelos, establecer límites y realizar controles periódicos.