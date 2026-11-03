Opiniones Centro Zeus: así es el centro reconocido como el mejor de España en tratamiento de adicciones

Premiado por La Razón y por los European Awards in Medicine, Centro Zeus ha construido su reputación sobre una idea poco habitual en el sector: que tratar una adicción no consiste solo en dejar de consumir, sino en aprender a vivir de nuevo.

Centro Zeus (ZEUS Centro Terapéutico) es un centro especializado en el tratamiento de adicciones fundado por Luis Pérez, autor del libro Cadenas invisibles (Penguin Random House) y presentador del podcast Adicciones al Descubierto.

El tratamiento lo lleva un equipo multidisciplinar de más de 50 profesionales, y el centro combina el conocimiento clínico con la experiencia de su fundador, que superó una adicción a la cocaína después de años de recaídas. Quien busca opiniones sobre Centro Zeus suele estar en un momento delicado: una familia que no sabe qué hacer o una persona que empieza a reconocer que necesita ayuda. Estas son las claves que explican por qué el centro se ha convertido en una referencia.

Opiniones Centro Zeus: dos premios que avalan su trayectoria

En septiembre de 2022, Zeus fue reconocido como Mejor Centro de Tratamiento de Adicciones de España en los II Premios Bienestar y Calidad de Vida del diario La Razón, unos galardones dedicados a las iniciativas que mejoran la salud y el bienestar de las personas.

Dos años después, en 2024, el centro recibió el European Award in Medicine en la categoría de tratamiento de adicciones. La ficha del premio destaca su enfoque personalizado e integral y su forma de estructurar el proceso en tres etapas: desintoxicación, rehabilitación y reintegración.

Que un mismo centro reciba un reconocimiento nacional y otro europeo en poco tiempo no es habitual en un sector en el que las familias suelen tener pocas referencias fiables para comparar.

No se trata la sustancia, se trata a la persona

La filosofía de Zeus parte de la experiencia de su fundador. Luis Pérez recorrió distintos centros de tratamiento antes de recuperarse: en unos trabajó los hábitos, en otros la ayuda mutua y en otros las heridas emocionales, y en todos acabó recayendo. Lo que le faltaba, explica en su libro, era que alguien juntara todas las piezas.

De ahí nace el modelo de Zeus. La droga se entiende como el síntoma de algo más profundo, no como el problema en sí. Por eso el tratamiento no se limita a la abstinencia: busca que la persona construya una vida que no necesite anestesia, con rutinas, vínculos sanos y un propósito. En palabras del propio Luis Pérez: "No quiero enseñarte a dejar de consumir. Quiero ayudarte a reaprender a vivir".

Un equipo multidisciplinar y un tratamiento a medida

El equipo de Zeus integra medicina, psiquiatría, psicología, terapia, actividad física y nutrición, además de socioterapia en los casos de patología dual, cuando la adicción convive con otro trastorno de salud mental. Una de las ideas que más repite su fundador es que el método se adapta a la persona y no al revés.

No es lo mismo tratar a un joven de dieciocho años que a una persona de cincuenta con familia y trabajo, y el plan de cada paciente se diseña en función de su situación.

El centro ofrece distintas modalidades, como el ingreso residencial, el centro de día y el tratamiento ambulatorio, y acompaña a la persona también después del alta, con seguimiento presencial y online y reuniones de prevención de recaídas.

Terapias que van más allá de la consulta

Junto a la psicoterapia, el programa incorpora actividades que ayudan a reconstruir la relación de la persona con su cuerpo y con sus emociones: deporte, yoga, meditación, musicoterapia y equinoterapia, que trabajan psicólogos especializados.

Hay además un detalle que diferencia a Zeus de la mayoría de centros: se admiten mascotas. Las personas en tratamiento pueden convivir con su animal durante el ingreso. Para muchas, su perro o su gato ha sido lo único estable en los peores momentos, y poder tenerlo cerca reduce la ansiedad y facilita que se abran al proceso.

La familia, parte del tratamiento

En la mayoría de los casos, la primera llamada a Zeus la hace un familiar. La adicción afecta a toda la casa, y el centro trabaja también con el entorno: ofrece apoyo psicológico a las familias, terapias en las que pueden participar y comunicación periódica sobre la evolución del paciente, siempre respetando su confidencialidad.

Como explica Luis Pérez en Cadenas invisibles, la adicción no se supera desde la culpa, sino "desde el amor informado, la intervención clara y un acompañamiento firme, no complaciente".

Qué preguntar antes de elegir un centro

Las opiniones y los premios son un buen punto de partida, pero cada caso es distinto. Antes de decidir, conviene preguntar cómo se hace la valoración inicial, qué profesionales intervienen, qué modalidad se recomienda y cómo es el seguimiento después del alta.

En la web de Centro Zeus se puede consultar la información sobre sus tratamientos, su equipo y las opiniones de pacientes y familias, y contactar directamente para explicar cada situación.

Centro Zeus: una referencia para volver a empezar

Los reconocimientos de La Razón y de los European Awards in Medicine, un equipo multidisciplinar y un fundador que ha vivido la adicción desde dentro explican buena parte de la reputación de Centro Zeus. Pero lo que más repiten quienes han pasado por el centro es otra cosa: que allí no solo dejaron de consumir, sino que aprendieron a vivir de nuevo.