Pablo Álvarez (Moderna) alerta de que España tarda más de un año en dar acceso a medicamentos ya aprobados

Libertad Digital ha celebrado este martes el II Foro de Sanidad, un encuentro en el Auditorio Cremades & Calvo-Sotelo de Madrid que ha reunido a responsables de la Comunidad de Madrid y representantes del sector sanitario para analizar los principales retos del sistema y las soluciones que puede ofrecer la colaboración público-privada.

Durante la jornada, Pablo Álvarez, director general para España de Moderna, ha defendido la importancia de la innovación farmacéutica y ha advertido de las dificultades que todavía existen para que los nuevos medicamentos lleguen a los pacientes. En una conversación con Ignacio Balboa, médico y colaborador de esRadio Galicia, ha destacado que España es un referente europeo en ensayos clínicos, pero ha señalado que el acceso a los tratamientos aprobados continúa siendo una asignatura pendiente.

"España ahora mismo es un país líder en lo que es el desempeño y en la realización de ensayos clínicos", ha explicado. Según los datos que ha ofrecido, en el país se invierten más de 1.800 millones de euros anuales en este ámbito, una cifra que ha aumentado más de un 40% en los últimos cinco años. Además, ha indicado que España es el principal país europeo por número de ensayos, con más de 800.

Sin embargo, Álvarez ha advertido de que ese liderazgo no se traduce con la misma rapidez en la disponibilidad de nuevos tratamientos. "La segunda parte de la ecuación, que es transformar todo ese liderazgo de generación de innovación, de generación de evidencia en acceso real a los pacientes, sigue siendo la asignatura pendiente", ha afirmado.

Más de un año en incorporar medicamentos aprobados

El responsable de Moderna ha señalado que uno de los principales obstáculos es la falta de capacidad para medir los resultados en salud. A su juicio, esta carencia dificulta que el sistema sanitario dé el paso de incorporar nuevos tratamientos, al no disponer de herramientas suficientes para evaluar el impacto que tienen en la vida real.

También ha criticado que los procedimientos se desarrollen de forma secuencial, "paso a paso", lo que termina alargando los plazos. Como consecuencia, ha apuntado que en España se tarda más de un año en acceder a un medicamento que ya ha recibido la aprobación.

Álvarez ha añadido que el problema no se limita a nuestro país, sino que afecta también al conjunto de Europa. Según ha expuesto, el 80% de los medicamentos aprobados se utilizan antes en Estados Unidos que en Europa, con una diferencia media de al menos seis meses. En España, ha precisado, el tiempo de espera es incluso superior al año.

Aunque ha reconocido que recientemente se han producido avances y que los plazos se han reducido, ha insistido en que todavía queda mucho trabajo por hacer. "Esa es la parte donde realmente hace falta mucho trabajo", ha resumido.

La colaboración público-privada

Durante la conversación, Álvarez también ha abordado la rapidez con la que se desarrollaron las vacunas contra el covid. En su opinión, aquella respuesta fue posible gracias a un aprendizaje fundamental: disponer de un medicamento no basta por sí solo para resolver una emergencia sanitaria.

El directivo ha destacado que fue necesaria una actuación conjunta, con las administraciones estableciendo prioridades, el sistema sanitario preparado para actuar y la industria aportando los tratamientos. En ese contexto, ha reivindicado el papel de la colaboración público-privada para acelerar los procesos.

Además, ha subrayado que la experiencia de la pandemia demostró que la rapidez no tiene por qué estar reñida con las garantías científicas. "El rigor no está reñido con la rapidez y con la generación de evidencia sólida en absoluto", ha asegurado.

La defensa de las vacunas y la confianza en la ciencia

Preguntado por la persistencia de posiciones contrarias a la vacunación, Álvarez ha defendido que las vacunas han salvado vidas y ha pedido reflexionar sobre su contribución a la salud pública. Según los datos que ha citado, desde el inicio de la vacunación se han salvado más de 150 millones de vidas en los últimos 50 años, lo que equivale a seis vidas cada minuto.

También ha recordado que las vacunas han contribuido a prevenir enfermedades transmisibles y forman parte de los pilares que han permitido el desarrollo de las sociedades modernas. "Las vacunas forman parte de un estilo de vida saludable, forman parte de lo que somos hoy como sociedad", ha afirmado.

El director general de Moderna ha defendido asimismo los controles a los que se someten los medicamentos antes de su aprobación. Ha señalado que las agencias reguladoras, entre ellas la Agencia Europea de Medicamentos, la FDA estadounidense y la Agencia Española de Medicamentos, evalúan que exista un balance positivo entre los beneficios y los riesgos de cada tratamiento.

A esa evaluación se suma la farmacovigilancia, que continúa una vez que el medicamento llega al mercado. Álvarez ha recordado que algunos tratamientos han sido retirados cuando se han detectado problemas y ha reclamado que las decisiones sobre salud se tomen a partir de "evidencia real". En este sentido, ha defendido la necesidad de proteger la confianza de la sociedad española en el sistema sanitario, la vacunación y los profesionales.

El potencial del ARN mensajero más allá del covid

Álvarez ha explicado que la pandemia permitió dar a conocer la tecnología del ARN mensajero, pero ha insistido en que sus posibilidades van mucho más allá de las vacunas contra el coronavirus. Esta plataforma proporciona al organismo una información que permite sintetizar una proteína con una función terapéutica.

El directivo ha detallado que una de las dificultades históricas de esta tecnología era evitar que el ARN mensajero se degradase antes de llegar al lugar de la célula donde debe actuar. También ha subrayado que estas moléculas no acceden al núcleo celular, donde se encuentra el ADN, y que desaparecen una vez que han cumplido su función.

Entre sus posibles aplicaciones ha mencionado el desarrollo de vacunas frente a otros virus, como el de la gripe o el respiratorio sincitial, así como tratamientos contra determinados tipos de cáncer y enfermedades raras. En el caso de estas últimas, ha explicado que el ARN mensajero podría permitir que el organismo produzca una proteína que no tiene o sustituya otra que no funciona correctamente.

Algunas de estas investigaciones, ha indicado, se encuentran ya en fases clínicas avanzadas. Por ello, ha expresado su confianza en que esta plataforma pueda transformar el tratamiento de numerosas enfermedades en los próximos años.

La dependencia de Asia y la capacidad industrial de España

El responsable de Moderna también ha alertado de la dependencia de España y Europa de otros países para obtener los principios activos necesarios para fabricar medicamentos. Ha señalado que buena parte de esa producción está concentrada en Asia, lo que puede poner en tensión las cadenas de suministro y afectar a la disponibilidad de tratamientos.

No obstante, ha destacado las fortalezas de España en la realización de ensayos clínicos y en la fabricación de medicamentos. En particular, ha puesto como ejemplo la capacidad nacional para producir medicamentos basados en ARN mensajero desde el principio activo hasta el producto final.

En este ámbito, ha mencionado la alianza estratégica de Moderna con la compañía española Rovi, a través de sus plantas de Granada y Madrid. Según ha explicado, esta colaboración permite fabricar desde España vacunas destinadas a más de 60 países.

"España tiene esa soberanía estratégica" en el ámbito de los medicamentos de ARN mensajero, ha afirmado. Álvarez ha atribuido esta capacidad al talento existente en el país, que también ha considerado una de las razones del liderazgo español en ensayos clínicos y de su atractivo para las compañías farmacéuticas.

Por último, ha defendido el papel de la industria privada en el desarrollo de nuevos tratamientos y ha recordado que la investigación farmacéutica implica un elevado riesgo económico, con ensayos clínicos que pueden costar cientos de millones de dólares y no llegar a buen término. En este sentido, ha asegurado que Moderna está dispuesta a que sus productos sean evaluados por los resultados que aporten al sistema sanitario: "Si aportamos resultados y aportamos valor, que nos incorporen y, si no, que nos saquen".