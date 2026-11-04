Alerta alimentaria: piden no consumir este kéfir de cabra contaminado con salmonella

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido de la presencia de Salmonella en dos lotes de kéfir de cabra con probióticos de la marca La Pardina. El organismo recomienda a los consumidores que tengan alguno de estos productos en casa que no lo consuman y comprueben la numeración de los lotes.

La incidencia se ha conocido a través de las autoridades sanitarias de Aragón, que han trasladado la información mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Los dos lotes afectados por la alerta

La advertencia sanitaria afecta a dos referencias de kéfir de cabra con probióticos comercializadas bajo la marca La Pardina. Los productos se presentan en botellas blancas y deben conservarse refrigerados.

Los datos facilitados por la AESAN identifican los siguientes lotes:

Lote 62100902 : fecha de caducidad del 14 de noviembre. Se comercializa en botellas de medio litro y un litro.

: fecha de caducidad del 14 de noviembre. Se comercializa en botellas de medio litro y un litro. Lote 62102102: fecha de caducidad del 25 de noviembre. Está disponible en envases de un cuarto de litro, medio litro y un litro.

La identificación del lote resulta fundamental para determinar si el producto que se encuentra en el frigorífico está incluido en la alerta. No todos los envases de kéfir de la marca están afectados, sino únicamente los que corresponden a estas dos referencias.

La distribución comenzó en Aragón

Según la información comunicada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la distribución inicial de los productos afectados se realizó en Aragón.

Sin embargo, el organismo no descarta que se hayan producido redistribuciones a otros territorios, por lo que la alerta podría afectar también a consumidores de otras comunidades autónomas.

La AESAN ha difundido la información para facilitar la identificación de los productos y evitar que lleguen a consumirse. La comunicación se ha realizado a través de los mecanismos de coordinación entre las autoridades sanitarias.

La propia empresa comunicó la incidencia

La detección de Salmonella se produjo en el marco de los controles realizados por la propia empresa fabricante. La Pardina llevó a cabo labores de autocontrol y comunicó la incidencia a las autoridades competentes.

Esta actuación se enmarca en las obligaciones establecidas por la legislación alimentaria, que exige a las empresas comunicar cualquier problema que pueda comprometer la seguridad de los alimentos que comercializan.

La información llegó posteriormente a la AESAN a través de las autoridades sanitarias de Aragón y del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, el mecanismo utilizado para trasladar alertas alimentarias entre las administraciones.

Qué hacer si se ha consumido el producto

La principal recomendación de la AESAN es no consumir ninguno de los productos pertenecientes a los dos lotes afectados.

En caso de haber ingerido alguno de ellos, conviene prestar atención a la posible aparición de síntomas compatibles con una infección por Salmonella.

Entre las manifestaciones más habituales se encuentran la diarrea y los vómitos, que pueden aparecer acompañados de fiebre y dolor de cabeza.

Si una persona ha consumido alguno de los productos incluidos en la alerta y presenta estos síntomas, la recomendación de la autoridad alimentaria es acudir a un centro de salud para recibir una valoración médica.