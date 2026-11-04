Alerta por listeriosis en un lote de jamón cocido de la firma Urkabe vendido en varias regiones

La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco ha activado una alerta sanitaria tras confirmar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en una partida comercial de jamón cocido procedente de la empresa guipuzcoana Urkabe. La detección del microorganismo patógeno ha motivado la puesta en marcha de los mecanismos preventivos previstos en las normativas de control alimentario para neutralizar posibles riesgos en la cadena de distribución.

Según ha detallado la administración autonómica, la anomalía microbiológica afecta en concreto al lote 61027 de la citada marca, cuya fecha de caducidad está fijada para el 26 de noviembre. El producto contaminado corresponde a lonchas de jamón cocido envasadas en bandejas de plástico de 175 gramos cada una. Tras la notificación oficial del hallazgo, los responsables de la factoría procedieron a aplicar de manera inmediata los procedimientos de retirada del mercado, una actuación que ha facilitado la recuperación de la mayor parte de las existencias comercializadas.

A pesar de esa rápida intervención logística, los inspectores y las autoridades sanitarias no descartan que una pequeña fracción de estas unidades permanezca todavía en los hogares de consumidores que las adquirieron con anterioridad a la alerta. Además, el Departamento de Salud ha señalado que la distribución inicial del producto no se limitó únicamente a las tres provincias vascas, sino que alcanzó también a otras comunidades autónomas, sin que por el momento se haya detallado la relación pormenorizada de los territorios de destino.

Ante este escenario, los técnicos sanitarios han insistido en una recomendación clara: no consumir el alimento bajo ninguna circunstancia si se localiza en el domicilio alguno de los envases coincidentes con los datos del lote señalado. Asimismo, se insta a los ciudadanos que hayan ingerido este jamón y desarrollen un cuadro sintomático compatible con la listeriosis –entre los que destacan episodios febriles, vómitos o diarreas continuadas– a personarse sin demora en su centro de salud de referencia para una adecuada evaluación clínica.

El organismo autonómico ha hecho especial hincapié en la necesidad de extremar las precauciones en el caso de las mujeres embarazadas, un grupo poblacional especialmente sensible ante las infecciones bacterianas de origen alimentario. A estas usuarias se les aconseja revisar los protocolos informativos oficiales sobre higiene y manipulación de comestibles que facilitan los servicios de salud, a fin de evitar complicaciones asociadas a este tipo de agentes patógenos.