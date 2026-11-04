La fisioterapia neurológica ante el ictus: por qué es vital empezar "cuanto antes"

La fisioterapeuta Cristina Serrano Veguillas explicó cómo se trabaja la recuperación de los pacientes que han sufrido un ictus en una entrevista en Kilómetro Cero, el programa de Jaume Sagalés en esRadio, el 29 de octubre de 2026. Ese día era el Día Mundial del Ictus, y el programa la presentó como la fisioterapeuta de Ilunion especializada en este ámbito.

El colaborador Asier Rivera describió el ictus como una emergencia médica causada por la interrupción brusca del flujo sanguíneo en el cerebro, lo cual priva a las neuronas de oxígeno y de nutrientes. Serrano explicó que la denominación cambia según la causa. El ictus hemorrágico es un sangrado en el cerebro que comprime y daña las neuronas, y el isquémico, la otra causa más frecuente, se produce por un taponamiento que impide que llegue la sangre al cerebro, por ejemplo por un trombo. En los dos casos, añadió, "lo que se acaba produciendo es este daño en las neuronas del cerebro".

Una enfermedad frecuente y con secuelas

Durante el programa, Rivera recordó que el ictus es la segunda causa de muerte en España, la primera en mujeres. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, de media uno de cada cuatro españoles va a sufrir un ictus a lo largo de su vida, el colaborador comentó también que más del 30 % de los supervivientes queda con secuelas, lo que implica que es ya la primera causa de dependencia en España. Rivera cifró en alrededor de 120.000 nuevos casos al año los que se producen en España.

En el mundo, según el estudio Global Burden of Disease que citó el colaborador, se registran cerca de 12 millones de casos nuevos al año y más de 7 millones de fallecimientos, unas cifras que han aumentado alrededor de un 70 % en las últimas tres décadas, principalmente por el envejecimiento de la población.

Empezar cuanto antes

Para quienes quedan con secuelas, Serrano señaló que "la fisioterapia es muy importante y sobre todo que se reciba lo antes posible, siempre y cuando médicamente el paciente, por supuesto, ya esté estable". El objetivo es recuperar la función perdida, ya sea, por ejemplo, la marcha, el habla, el equilibrio.

La fisioterapeuta insistió en que se trata de una terapia multidisciplinar, en la que también es muy importante la logopedia, la terapia ocupacional, la psicología. "Lo importante es empezar cuanto antes con todas estas terapias", explicó, para que el paciente vaya trabajando con ejercicios funcionales y pueda ir rehabilitando poquito a poquito todas estas funciones que se han perdido.

"Somos los eternos desconocidos"

Serrano reconoció que la fisioterapia neurológica es poco conocida. Cuando se piensa en un fisioterapeuta, dijo, nos viene a la cabeza este masaje. "Y en la neuro es muy distinto", aseguró, y añadió que se ven como "los eternos desconocidos".

"Nosotros nos enfocamos más en el ejercicio terapéutico, en terapias funcionales, tareas repetidas", explicó. Son ejercicios orientados a las actividades de la vida diaria y al movimiento, más que una terapia en camilla propiamente dicha. Y lo resumió así: "Aquí lo que buscamos es la funcionalidad y al final la función se recupera con la función".

El trabajo empieza con una valoración individualizada para saber cuáles son estas funciones que se han perdido y con una conversación con el paciente sobre sus objetivos, "porque cada persona es un mundo". Con esa información, el equipo diseña "un programa de rehabilitación lo más personalizado posible".

¿Se puede mejorar años después?

Sagalés preguntó si la fisioterapia es para toda la vida. Serrano respondió que depende del caso y se refirió a la neuroplasticidad, que es que el cerebro vuelve a aprender: "Pueden volver a adquirirse estas funciones que se han perdido".

"Cuanto antes actuemos, mejor", señaló, aunque matizó que no haber hecho fisioterapia desde el primer momento no significa que no vaya a haber recuperación. Se dirigió a quien ha sufrido un ictus a lo mejor hace años y no ha recibido esta terapia: "La fisioterapia en cualquier momento puede ayudarnos a recuperarlo y ya depende un poquito del caso".

En algunos pacientes la fisioterapia será puntual, durante los primeros meses o años, mientras que "en casos más graves, puede ser que la fisioterapia nos tenga que acompañar en periodos mucho más prolongados".

Tres etapas de la rehabilitación

Serrano distinguió tres fases. La primera es la etapa aguda, con el paciente hospitalizado, en la que la prioridad es estabilizarlo: "ahí lo que nos importa es que ese paciente salga adelante", explicó, y en ese momento la fisioterapia no es prioritaria.

Después llega la etapa subaguda. Algunos pacientes siguen ingresados y hacen la fisioterapia en el propio hospital, y otros reciben el alta y empiezan la rehabilitación en centros especializados. La tercera es la etapa crónica, "cuando superamos los 6 meses después de este episodio", con ejercicios en centros de rehabilitación, en clínicas y en casa, donde, subrayó, "en casa es muy importante". Según explicó, "también es muy importante el día a día del paciente, los ejercicios que pueda hacer él de forma autónoma o también asistido por la familia".

Sobre la sanidad pública, la fisioterapeuta indicó que cuando "el paciente está ingresado en el hospital, la fisioterapia se empieza allí" y que "hay protocolos en la Seguridad Social". En las terapias más prolongadas, añadió, son los pacientes los que se buscan centros de rehabilitación o clínicas de fisioterapia.

Los factores de riesgo

Preguntada por la prevención, Serrano señaló que "es importante controlar los factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, el tabaquismo, sedentarismo, obesidad". Según la fisioterapeuta, llevar una vida activa y unos hábitos lo más saludables posible "reduce significativamente el riesgo de producir ictus".