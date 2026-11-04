El hallazgo histórico que frena en seco el avance de la viruela del mono

Un grupo de investigadores del Instituto de Investigación Scripps y de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, en Estados Unidos, ha dado un gran paso en la lucha inmunológica contra los ortopoxvirus. A partir de una colección histórica de muestras biológicas procedentes de individuos presuntamente inmunizados en su momento contra la viruela clásica, los científicos han conseguido identificar un prometedor panel de anticuerpos monoclonales humanos que atacan puntos hasta ahora ignorados en la estructura infecciosa del patógeno causante de la viruela del mono -conocido internacionalmente como Mpox-.

El estudio, difundido por la revista especializada Science Immunology, demostró cómo la administración conjunta de estas moléculas proporcionó una protección completa frente a cargas letales del virus vaccinia, un microorganismo estrechamente emparentado con el Mpox. El avance experimental constata la vigencia del conocimiento acumulado durante décadas de investigación virológica y también abre una prometedora vía para responder a las alertas sanitarias apostando por la innovación biotecnológica como la herramienta más eficaz de defensa.

En términos estructurales y funcionales, los autores del trabajo lograron cartografiar con precisión cómo ciertos anticuerpos se acoplan específicamente a los antígenos A35 y B6, situados en la envoltura membranosa extracelular de la partícula viral. Hasta la fecha, gran parte de las formulaciones terapéuticas se centraban en el virión intracelular o maduro; sin embargo, los patógenos pertenecientes al género Orthopoxvirus presentan dos formas infecciosas complementarias, lo que obliga a diseñar estrategias profilácticas integrales para bloquear de forma simultánea ambos mecanismos de invasión celular. Varios de los compuestos aislados lograron unirse a epítopos previamente desconocidos para la comunidad científica.

La combinación simultánea de los sueros dirigidos contra las proteínas A35 y B6 consiguió neutralizar dos regiones estructurales distintas al mismo tiempo, lo que derivó en una reducción drástica de la carga viral en los tejidos de los animales tratados y evitó su muerte durante el ensayo. Estos resultados representan una base sólida para el diseño de fármacos antivirales de alta precisión y nuevos tratamientos de última generación, minimizando los riesgos que plantean las mutaciones continuas de este agente infeccioso y ofreciendo soluciones tangibles ante futuras amenazas epidemiológicas.